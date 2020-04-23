Государственный Приватбанк на протяжении нескольких лет под видом консультационных услуг выводит сотни миллионов гривен на юридическую компанию "Астерс Консалт". Эта компания принадлежит Алексею Дидковскому из окружения Порошенко-Гонтаревой, ею пользуются для обналичивания денег многие государственные банки, в том числе и Национальный банк. О схеме, которая при этом применяется, уже писалось в отчете Счетной палаты в прошлом году. Есть соответствующее заключение за 2018 год и рекомендации по устранению правонарушения. Однако на них не обращают внимания. В 2019 году через компанию "Астерс Консалт" прошло 0,6 млрд гривен, которые выплатил Приватбанк за консультационные услуги, связанные с национализацией банка, пишет Александр Дубинский для dubinsky.pro.

Это притом, что еще в 2017 году Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло сразу 2 уголовных производства, фигурантами которых выступали юридические компании с мировым именем:

По фактам злоупотребления служебным положением и растрате должностными лицами НБУ и Приватбанка государственных средств на закупку консультационных услуг иностранных компаний (Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells) в 2016-2017 годах без проведения конкурсов. О присвоении государственных средств в особо крупных размерах должностными лицами НБУ, Приватбанка и Минфина совместно с представителями компаний Kroll, Alix Partners и Hogan Lovells.

Данные компании получали незаконное вознаграждение и участвовали в схеме хищения бюджетных средств на сумму более 200 млн гривен. Тогда также появилась информация о том, что в данной афере принимала участие "любимая" юридическая компания Гонтаревой-Порошенко — "Астерс Консалт", которая выступила в роли субподрядчика по предоставлению консультационных услуг по завышенным ценам. В результате чего завладела 80 млн. гривен.

Смотрящий по проблемным кредитам

"Астерс-Консалт" и ее собственник Алексей Дидковский часто фигурируют во многих сомнительных историях, связанных с хищением бюджетных денег. Чему способствует его "партнерство" с Екатериной Рожковой, которая сейчас является первым заместителем председателя Нацбанка.

Одна из громких сделок, связанная с "Астерс" и Дидковским, — это продажа долгов группы компаний "Креатив", которые потом удачно были разворованы через Ощадбанк. А деньги оказались в руках олигарха Андрея Веревского.

Данной схемой управлял человек Дидковского — Андрей Пожидаев. Он начальник департамента Управления проблемной задолженности Ощадбанка.

В узких кругах Дидковского называют смотрящим за проблемными активами Ощадбанка. Также он обналичивал деньги при национализации Приватбанка. Потому что платежи, которые выводились через Национальный банк на юридических советников, сперва оседали в компании "Астерс", а потом выводились на подставных лиц – физических, которые участвовали в аукционах по приобретению залоговой недвижимости банков-банкротов в Фонде гарантирования вкладов физлиц через площадку еще одной компании, которая также была подконтрольна "Астерс". Через человека в ФГВФЛ.

Русский след "Астерс"

Стоить упомянуть, что юркомпания "Астерс" могла получать платежи из России, которые можно трактовать как взятки за проигрыш в судах в "борьбе" за интересы своего клиента. Речь идет о государственном предприятии.

"Укрхимтрансаммиак", интересы которого "Астерс" представляла в судах с "Тольяттиазот" (РФ).

Ну а совсем недавняя история, которая была официально задокументирована Счетной палатой во время аудита Национального банка, всех подвергла в шок:

В 2018 году Нацбанк с "Астерс" оформил три акта выполненных работ на общую сумму 16,4 млн гривен, в рамках договора о предоставлении юридической консультации №100574/БТ от 1 ноября 2018 года, при подписании которого было нарушено ряд нормативных документов.

В августе 2018 года юридический департамент Национального банка, как раз перед проведением тендера, внес изменения к годовому плану закупок, где включил в перечень новую услугу (код ДК 79110000-8) — "услуги юридической консультации и юридического представительства". Ожидаемая стоимость по данной статье расходов составила 312,4 млн гривен. Распоряжением НБУ, для организации закупки, была создана рабочая группа. Юридический департамент подготовил проект коммерческого предложения (прописал тех условия, критерии), в котором определил 6 потенциальных юридических компаний, среди которой оказалась и "Asters". Все эти компании, вместе с проектом, юридический департамент должен был согласовать с службой безопасности НБУ. Но та обнаружила подвох: АО "Бейкер Макензи" и ООО "Астерс Консалт" оказались связанными компаниями. Соучредитель "Бейкер Макензи" Сергей Пионтковский также является бенефициаром ООО "Красная поляна", в капитале которого участвует Алесей Дидковский.

Нацбанк и "Астерс"

"Астерс" ранее привлекался Нацбанком как субподрядчик. Замечания службы безопасности, по понятным причинам, не были приняты во внимание и к конкурсу были допущены две связанные компании. Собственно, только они и подали свои документы. Поскольку, согласно еще одному пункту в тендерных условиях (о наличии 25 адвокатов в штате), Нацбанк напрочь "убил" других конкурентов. Победителем конечно же стала "Астерс Консалт".

В дальнейшем фирма Дидковского стала координирующим советником НБУ. И все это в рамках реализации юридической стратегии. В отчете Счетной палаты было сказано, что существует риск не экономного использования средств, и не соблюдение добросовестной конкуренции.

Как и следовало ожидать — договор от Нацбанка с "Астерс" подписывала лично Катерина Рожкова.

Сотни миллионов Приватбанка для Дидковского

Но вернемся к взаимоотношениям "Астерс Консалт" с Приват Банком. Сотрудничество в 2017 году с Приватбанком не было разовой акцией и нашло свое продолжение, в результате чего только за 2019 год было выведено порядка 580 млн гривен.

В январе 2018 года ООО "Астерс Консалт" во главе с Алексеем Дидковским подписывает с Приватбанком договор на:

предоставление юридических консультаций относительно любых вопросов, связанных с национализацией Приватбанка и возможными последствиями такой национализации в Украине;

предоставления интересов клиента в различных судах Украины и органах государственной исполнительной службы;

предоставление юридических консультаций относительно любых вопросов, связанных с подготовкой к рассмотрению любых дел в зарубежных юрисдикционных органов и связанных с защитой прав, и интересов клиента во время рассмотрения дел в зарубежных юрисдикционных органах;

консультирование и помощь по другим вопросам по запросу клиента, международных советников и т.д. в т.ч. какие угодно услуги по запросу клиента.

Договор вступил в силу в январе 2018 года, а его расторжение возможно по инициативе одной из сторон. Несмотря на то, что со стороны Приватбанка он был подписан и.о. председателем правления Галиной Пахачук — все это время банк возглавлял Петр Крумханзл, который был назначен председателем правления также в январе 2018 года.

Сотрудничество получилось очень удачным, и продолжается по сегодняшний день. Лишь за 2019 год (январь-декабрь) Приватбанк перечислил компании Дидковского более 583 млн. гривен:

3 января 2019 года — 52,2 млн гривен;

25 марта 2019 года — 20,6 млн гривен;

10 апреля 2019 года — 21 млн гривен;

31 мая 2019 года — 22,7 млн гривен;

6 августа 2019 года — 20,8 млн гривен;

24 сентября 2019 года — 390 млн гривен;

27 сентября 2019 года — 21,9 млн гривен;

5 ноября 2019 года — 19,9 млн гривен;

12 декабря 2019 года — 7 млн гривен;

12 декабря 2019 года — 13,6млн гривен.

Час работы сотрудников ООО "Астерс Консалт" рассчитали по пугающим тарифам, любой консалтер обзавидуется:

управляющие партнеры — €315;

партнеры — €200;

советники — €150;

старшие юристы — €140;

юристы — €120;

помощники юристов и переводчики — €70.

Страшно представить должностные оклады перечисленных специалистов. Хотя очень похоже, что данный договор — очередная афера по выводу бюджетных денег, и ничего общего с предоставлением реальных услуг он не имеет.

Информация о многих судебных процессах, которые происходили в Приватбанке в 2019 году, согласно ст. 7 ЗУ "О доступе к судебным решениям", запрещена к публикации. Даже притом, что сведения публиковались в СМИ:

В апреле 2019 года Окружной суд признал незаконной приватизацию ПриватБанка. С октября-2019 процесс был заморожен до момента, пока окончательно не разрешится суд — о самой национализации.

В декабре 2019 года бывшие топ-менеджеры государственного Приватбанка оспорили в суде его национализацию.

По этой причине не вызывает восторга новость о том, что в 2018 году юридическая фирма "Астерс" успешно защитила интересы АО КБ "Приватбанк": предметом судебного разбирательства были требования имущественного поручителя о признании незаконным бездействия НБУ и обязательства АО КБ "Приватбанк" совершить действия по перечислению более 2 миллиардов гривен. Ведь остается загадкой — какая сумма была выплачена "Астерс" в 2018 году?

Если учесть все обстоятельства, то оплата Дидковскому в 2019 году 583 млн гривен никак не оправдана. А зная его репутацию и цели — это схема по воровству денег.

Мною будет направлено официальное депутатское обращение в Приватбанк, чтобы определить все затраты на консультационные услуги, которые якобы были предоставлены "Астерс Консалт" за бюджетные деньги.

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