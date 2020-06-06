Адвокаты Порошенка подали в суд на генпрокурора Венедиктову

Адвокаты пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко оспаривают в суде бездействие генерального прокурора Ирины Венедиктов, поскольку Офис генпрокурора до сих пор не отреагировал на заявления об уголовных правонарушениях, представленные после незаконного силового захвата ГБР Музея Гончара.

Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook адвокат Игорь Головань.

"Офис Генерального прокурора работает по ночам, когда надо зарегистрировать что-то полезное для государства-агрессора или политических преследований оппозиции. А когда речь идет о привлечении к ответственности зарвавшихся следователей и оперативников ГБР, которые совершили вооруженное нападение на Музей Ивана Гончара и незаконный обыск музея, прокуроры энтузиазма не демонстрируют", – написал Головань.

Адвокат отметил, что пять заявлений об уголовных правонарушениях (злоупотребление властью и служебным положением, незаконное проникновение в владения лица с целью обыска, служебный подлог, воспрепятствование деятельности депутатов, журналистов и адвокатов) Офис генерального прокурора получил еще 3 июня. "Установленные законом 24 часа давно прошли. Обжаловали бездействие генерального прокурора в суде", – подчеркнул адвокат Порошенко.

ГБР eurosolidarity.org

"Также направили в суд заявления об отводе следователей ГБР, осуществивших незаконный обыск, а теперь пытаются блокировать выставку коллекции картин, принадлежащей супругам Порошенко", – сообщил Игорь Головань.

Адвокат Головань также сообщил, что судебное заседание о рассмотрении апелляции на постановление Печерского суда об аресте картин в пятницу не состоялось, поскольку следователи не предоставили суду материалы производства.

"Поэтому в дополнение к отводу следователей, чтобы защитить работников Музея Ивана Гончара, направили в суд заявление о разъяснении решения следственного судьи. Пусть судья объяснит, может музей позволить посетителям увидеть арестованные в результате незаконного обыска картины", – пишет Игорь Головань.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Европейская Солидарность" заявила о вооруженном нападении Государственного бюро расследований на Национальный центр народной культуры "Музей Ивана Гончара".

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