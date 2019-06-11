Адвокаты объявят забастовку против "Князева и его титушек"

Все адвокаты Киевской области объявят забастовку из-за избиения адвоката в Белой Церкви. Цель – объявление подозрения "титушкам", которых обвиняют в злостных правонарушениях по заказу высшего руководства полиции, как можно скорее.

Об этом говорится в материале председателя Совета адвокатов Киевской области Петра Бойко, пишет Vector News. По его словам, жестокое избиение адвоката Алексея Несвитайло произошло 20 мая 2019 года.

"Били умело, со знанием дела, прекрасно осознавая, что перед ними адвокат. Били с тупым удовольствием, в людном месте, среди бела дня, в присутствии жены адвоката, на глазах его малолетнего сына. Били только за то, что он просто выполнял свою работу и помешал уничтожению имущества, которое ему передал суд на хранение. Даже когда адвокат уже потерял сознание и упал беспомощно на асфальт, эти звери бросались к лежащему и добивали его", – пишет Бойко.

Избиение адвоката Алексея Несвитайло в Белой Церкви Vector News

Он отметил, что Алексей Несвитайло – ветеран АТО, награжден орденом "За мужество III-й степени", адвокат по профессии, стал в трудное время на защиту Украины и достойно прошел ад войны. Вернувшись к мирной жизни, он вновь присоединился к правозащитной деятельности, к борьбе за права и свободы людей. "И вот его, живого и невредимого войной, именно здесь, в мирной жизни, сволочь, которая не нюхала пороха, била и топтала в пыль, на глазах жены и сына", – возмущается председатель Совета адвокатов Киевской области.

Жена трижды звонила на "102" и кричала о преступном нападении на ее мужа. Никто из полиции не приехал. Никакой реакции, будто кто-то дал команду, отметил Бойко. "Титушки" еще час находились на месте преступления, и только когда они организованно направились в сторону кафе по улице Леся Курбаса, прибыл наряд полиции, который, конечно, никого не обнаружил и никого не задержал.

По словам Бойко, только на десятый день после избиения адвоката началось досудебное расследование местными следователями, и то после вмешательства представителей Комитета защиты прав и гарантий адвокатской деятельности Совета адвокатов Киевской области. Полиция не проводила осмотр места происшествия. Прохожие и очевидцы собственноручно собрали выбитые зубы адвоката и передали его жене, а та уже в пакете принесла эти доказательства в полицию. Следствие фактически не ведется. Как отметил Бойко, виновных до сих пор полиция не может ни установить, ни найти, хотя практически все жители Белой Церкви знают их, называют фамилии "титушек", называют даже спортивный зал, где они тренируются. Но полиция почему-то беспомощна и бездействует, считает он.

"Вопрос: а почему полиция вдруг стала беззубой?! Но хочу сначала спросить, такой ли награды ветеран АТО, адвокат Алексей Несвитайло ожидал от страны? Или это все, что мы можем дать нашим ветеранам АТО? Их бьют, убивают – и это нормально? Кто эта "титушня" Почему они ведут себя так дерзко и безнаказанно?", – спрашивает председатель Совета адвокатов Киевской области.

Бойко отметил, что полиция стала беззубой, а "титушня" дерзкой и безнаказанной именно потому, что в Белой Церкви произошло сращивание между преступными элементами и полицией. Коллеги Бойко уверяют: начальник Белоцерковского ОП ГУ Национальной полиции в Киевской области Геннадий Мельниченко и его товарищ, он же начальник следственного отдела Белоцерковского ОП ГУ Национальной полиции в Киевской области Александр Федорчук создали из спортсменов "летучий" отряд, который выполняет заказы по рейдерству, избиению и предоставляет другие специфические услуги. Поэтому Бойко уверяет, что при таком высоком покровительстве есть большие сомнения, что "титушек" найдут и накажут.

"Я не знаю, правда или выдумки, что руководство Белоцерковской полиции покрывает преступников, но ход уголовного производства по избиению адвоката Несвитайло свидетельствует, что это, скорее, правда", – думает он.

"Более того, по поводу избиения коллеги мы обращались к прокурору Киевской области Максиму Киричуку, начальнику следственного управления ГУ Национальной полиции Киевской области Сергею Рекуну, даже к начальнику Главного следственного управления Национальной полиции Украины Виталию Невгаде. Мы обращались как формально, так и через неформальные каналы, которые всегда существуют у адвокатов. У всех чиновников была одна и та же реакция: "Такого не может быть, немедленно разберемся и потребуем уголовное производство для расследования областным следственным управлением". Буквально через пару часов все менялось по мановению чьей-то невидимой руки – и все пришли к выводу, что лучшим местом для расследования является все же Белоцерковский следственный отдел. Затем стали откровенно врать, что кому-то там сейчас сообщат о подозрении и обратятся в суд об избрании меры пресечения", – пишет Бойко.

Он утверждает, что в уголовном производстве нет никаких изменений и результатов. "Оно тихо умирает. А в это время спортивно подтянутые молодчики продолжают по несколько раз в неделю выезжать на "задание" и отрабатывать на живых людях спортивные приемы. Сейчас, оказывается, это просто бизнес. Вопрос, чей бизнес?! Неужели руководство Белоцерковской полиции такое всесильное, что под него "прогибаются" и прокурор области, и руководство областной полиции?" – возмутился Бойко.

Председатель Совета адвокатов Киевской отметил: ответ на этот вопрос нужно искать в том, что Белая Церковь – это вотчина председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева, и еще одного выходца из Белой Церкви начальника Главного следственного управления Виталия Невгады. "Не думаю, что им все равно, что происходит в родном для них городе. Уверен, что они до сих пор знают и контролируют все более или менее значимые процессы, которые там происходят. Поэтому руководство местной полиции, его кадровое назначение, априори не может быть случайным. Именно в Белой Церкви и в Виннице был запущен эксперимент по созданию подразделений быстрого реагирования, которые должны прибыть на место преступления не позднее семи минут", – продолжает Бойко.

По его утверждению, на место преступления против адвоката Несвитайло никто за семь минут не прибыл. Не явился никто и за час. Только, когда "титушки" позволили себе уйти с места происшествия, как уже известно, лишь тогда прибыл наряд полиции.

"Не являются ли эти "титушки" деловым инструментом Сергея Князева и Виталия Невгады? Не хочется верить, но оснований так думать становится все больше с каждым днем бездействия в уголовном производстве. Закон не работает. Мы не видим, как можно добиться правовыми методами справедливости и наказать виновных, если на их защите стоят правоохранительные органы", – пишет Бойко.

12 июня 2019 года Совет адвокатов Киевской области планирует провести совместное заседание с КДКА Киевской области и с участием представителей Совета адвокатов Украины НААУ. Один из главных вопросов, который стоит на повестке дня, – это обсуждение локальной предупредительной забастовки адвокатов. По мнению Бойко, забастовка является целесообразной и оправданной. После объявления забастовки на определенный период времени или до момента сообщения подозрения виновным лицам в избиении адвоката Несвитайло будет прекращено предоставление любой правовой помощи по уголовным производствам в полиции, прокуратуре, судах на территории Белой Церкви.

Он отметил, поскольку объявление забастовки Советом адвокатов Киевской области оформляется решением, то оно является обязательным к исполнению каждым адвокатом региона. Согласно действующему законодательству, невыполнение решения органов самоуправления адвокатуры влечет для адвокатов дисциплинарную ответственность, в том числе, вплоть до прекращения адвокатской деятельности. "Таким образом, в случае штрейкбрехерства коллег, у нас есть действенные меры воздействия на них. Но я уверен, что все адвокаты, как один, поддержат нас в борьбе с бандитско-полицейским произволом!" – подытожил Бойко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году в Киеве бойцы "Беркута" избили известного адвоката Маси Найема и нескольких активистов во время акции протеста против открытия ресторана KFC в Доме профсоюзов.

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