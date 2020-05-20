Бабикова захотели сделать и. о. главы ГБР, несмотря на конфликт интересов: на НАПК давят
На руководителя Национального агентства по предотвращению коррупции Александра Новикова заинтересованные лица пытаются оказывать давление для содействия в "протягивании" на пост и. о. главы Государственного бюро расследований бывшего адвоката беглого президента Януковича Александра Бабикова.
Об этом OBOZREVATEL рассказали источники в НАПК. По их словам, 60-дневный срок, во время которого заместитель бывшей главы ГБР Ирины Венедиктовой Александр Соколов может исполнять эти обязанности, уже закончился. Однако назначить на этот пост другого зама – Бабикова – незаконно из-за конфликта интересов.
Как известно, Бабиков был адвокатом беглого президента Виктора Януковича, по которому в ГБР есть незакрытые производства.
"Заинтересованные лица с пятницы прошлой недели пытаются с Новиковым "решить" этот вопрос, но он не соглашается. В настоящее время на Новикова давят заинтересованные лица, чтобы он изменил решение и не препятствовал назначению Бабикова", – уточнили источники.
По их словам, сейчас в ГБР коллизия, поскольку заместители не могут исполнять обязанности более 60 дней, а любое другое лицо из состава бюро назначать не спешат, мотивируя тем, что это придется обосновать президенту, который указом назначает руководителя.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее семьи Небесной Сотни обратились к президенту Украины, спикеру Верховной Рады и к главе Офиса генпрокурора из-за решения назначить Бабикова первым заместителем главы ГБР.
20 января Бабиков официально вступил в должность. А 24 января в ГБР зарегистрировали заявление против назначения первым заместителем главы ведомства Бабикова.
Народный депутат партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар опубликовала фотодоказательство того, что новоизбранный заместитель главы ГБР в 2018 году был адвокатом Януковича.
Фракция "Европейская солидарность" подчеркнула недопустимость назначения руководителем ГБР адвоката Януковича Бабикова.
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) указало, что заместитель директора ГБР Бабиков ранее действительно защищал бывшего президента Януковича как адвокат.