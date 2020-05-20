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20 мая • обновлено в 16:39
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Бабикова захотели сделать и. о. главы ГБР, несмотря на конфликт интересов: на НАПК давят

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На руководителя Национального агентства по предотвращению коррупции Александра Новикова заинтересованные лица пытаются оказывать давление для содействия в "протягивании" на пост и. о. главы Государственного бюро расследований бывшего адвоката беглого президента Януковича Александра Бабикова.

Об этом OBOZREVATEL рассказали источники в НАПК. По их словам, 60-дневный срок, во время которого заместитель бывшей главы ГБР Ирины Венедиктовой Александр Соколов может исполнять эти обязанности, уже закончился. Вместе с тем, назначить на этот пост другого зама – Бабикова, является незаконным из-за конфликта интересов.

Как известно, Бабиков был адвокатом беглого президента Виктора Януковича, по которому в ГБР есть незакрытые производства.

Бабикова захотели сделать и. о. главы ГБР, несмотря на конфликт интересов: на НАПК давят

"Заинтересованные лица с пятницы прошлой недели пытаются с Новиковым "решить" этот вопрос, но он не соглашается. В настоящее время на Новикова давят ряд заинтересованных в решении вопроса лиц, чтобы он изменил решение и не препятствовал назначению Бабикова", – уточнили источники.

По их словам, сейчас в ГБР коллизия, поскольку заместители не могут исполнять обязанности более 60 дней, а любое другое лицо из состава бюро назначать не спешат, мотивируя тем, что это придется обосновать президенту, который указом назначает руководителя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
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