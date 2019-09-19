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19 сентября • обновлено в 10:30
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Адвокат раскрыл подлость Путина с обменом пленными

1.1т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин после освобождения украинцев из плена может задержать еще больше наших граждан.

Такое мнение выразил адвокат освобожденных украинских моряков Николай Полозов, передает "Апостроф". Он добавил, что для такой подлости нет преград.

"Путин сейчас договорился с Зеленским и отдал 35 человек, потом отдаст 113 человек. А что ему мешает завтра набрать в том же Крыму в 10 раз больше?" – сказал Полозов.

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Он добавил, что задержания могут быть не только в Крыму, но и в России.

"Можно нахватать несколько десятков человек и объявить террористами, экстремистами, диверсантами. Поэтому этот процесс, к сожалению, может быть бесконечен, и Кремль может постоянно набирать себе заложников и потом торговать ими с Украиной и Западом", – считает он.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России озвучили сроки нового обмена пленными с Украиной.

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Тема
Обмен пленными
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
И сразу их расстрелять или скушать))
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