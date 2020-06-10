Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков рассказал, что представители Офиса генпрокурора пытались вручить подозрение пятом президенту у здания Госбюро расследований с нарушением закона.

По его словам, генпрокурор Ирина Венедиктова своими действиями фактически подписала подозрение президенту Владимиру Зеленскому, отметил Новиков во время брифинга. Он рассказал, что когда Порошенко вместе с адвокатами прибыл в ОГП, Венедиктова не захотела вручить подозрение лично и убежала из своего кабинета.

"У Венедиктовой был шанс эту ситуацию исправить. Она могла лично, выполняя свой долг Генерального прокурора, ведь это ее ответственность, она могла это осуществить просто там в кабинете. На глазах у депутатов – она этого не захотела", – подчеркнул Новиков.

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Адвокаты Порошенко также напомнили, что предыдущий генпрокурор Руслан Рябошапка был уволен с должности именно после того, как отказался подписывать подозрение, подготовленное в ГБР под руководством Ирины Венедиктовой именно в этом производстве. Как известно, Рябошапка неоднократно публично называл это подозрение "юридическим трэшем".

"Это то же производство, которое охарактеризовал "100% прокурор Зеленского" Рябошапка как "юридический трэш". Это то же производство, которое долгое время незаконно расследовало Государственное бюро расследований, потому что это производство было ГБР не подследственно. Оно его расследовало по 364 статье Уголовного кодекса. То есть это было "злоупотребление властью или служебным положением". Эта статья подследственная была Национальному антикоррупционному бюро. Генеральный прокурор тогдашний Рябошапка именно это производство передал для осуществления досудебного расследования Национальному антикоррупционному бюро. Затем Холодницкий, руководитель Антикоррупционной прокуратуры, установил своим постановлением, что злоупотребления властью или служебным положением там не было", – напомнил адвокат Игорь Головань.

По его словам, никаких действий, которые бы противоречили интересам службы, совершено не было. Как определено, этот "юридический трэш" постановлением Холодницкого было возвращено обратно в ГБР.

"После этого его как-то "подрисовали" и сейчас пытаются представить обществу как подозрение пятому президенту Петру Порошенко. Действительно, они уже не то, что родили мышь за этот год политических преследований. Они родили что-то типа вируса. Конечно, это по российским лекалам представление для одного зрителя – того, который обещал пятому президенту приключения, и мы его адвокаты также будем в этих происшествиях участвовать. Но это большой позор для нашего государства. Серьезные проблемы ожидают наше общество от того, что устанавливается такой порядок правового нигилизма. Нет такого слова на украинском, но на русском есть слово "беспредел", – убежден Головань.

"Это на самом деле трэш, там ничего нет. Это дело – это еще один "пирожок ни с чем", – подчеркнул Новиков.

"Петр Порошенко уже говорил, что на самом деле Венедиктова сегодня подписала подозрение не одному, а двум президентам Украины. Имея в виду Зеленского, который непосредственно вмешивался в эту ситуацию, заинтересованность в этой ситуации сейчас очень четко наблюдается", – резюмировал Новиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко 10 июня после так называемого "допроса" в Госбюро расследований, где ему незаконно пытались вручить подозрение, прибыл в Офис генпрокурора, чтобы встретиться с Ириной Венедиктовой.