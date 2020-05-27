"Отменили права человека": адвокат Порошенко подал заявления о преступлении после штурма ГБР Музея Гончара

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что сотрудники ГБР, которые 26 мая штурмовали помещение Музея Гончара в Киеве, сознательно совершили правонарушение.

По его словам, силовой захват здания означает, что теперь вооруженные люди могут безосновательно врываться в любой дом или офис. Головань сообщил, что уже поданы заявления о преступлении относительно нарушения целого ряда статей Уголовного кодекса Украины, передает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Вчера случилась прямо скажем неординарное событие. Фактически под покровительством главы государства, гаранта Конституции и соблюдения прав человека конституционные права фактически были отменены. Конечно, мы подали соответствующие заявления о преступлении относительно превышения прав и полномочий сотрудника правоохранительного органа, должностной подделки, фальсификации так называемого протокола обыска, препятствования законной деятельности журналистов, препятствования деятельности народных депутатов, препятствования деятельности адвоката и еще целый ряд статей УК, которые те люди, которые должны защищать общество от преступлений, которые они совершали сами здесь, открыто, перед камерами СМИ", – сообщил Головань.

Он отметил, что закон дает определенные исключения для неотложных вопросов, например, позволяет входить в помещение при преследовании преступников. Также закон позволяет заходить в помещение без решения суда для спасения имущества. Например, когда происходит пожар.

"Работников ГБР вчера под покровительством, как мы теперь понимаем, высших должностных лиц нашей страны использовали для совершения серьезного правонарушения. Они взломали дверь и ворвались в музейное учреждение под предлогом того, что якобы им казалось каким-то образом, что грозит картинам Петра Порошенко, которые были в этом музее, какая-то опасность и они туда ворвались, чтобы эти картины спасать. Таким образом они оправдали это серьезное правонарушение – есть проникновение в помещение без решения суда", – подчеркнул адвокат.

Он заявил, что это абсолютно лживое основание, не соответствует действительности. Все журналисты, которые вчера снимали эти события, это видели.

"Главный герой следователь Дощенко, кстати, имел еще и недействительно удостоверение – там было неправильно указано его должность и поэтому он так не хотел показывать и поэтому он так не хотел представляться ни журналистам ни адвокатам ни депутатам. Они несколько раз посетили зал, где состоялась выставка, где были размещены картины. Они совершенно четко понимали, что там происходит, в каких условиях хранятся картины и они совершенно четко понимали и знали точно, что никакой угрозы имуществу не существует", – констатировал Головань.

Он отметил, что поэтому этот взлом двери и проникновение в помещение музея и проведение так называемого неотложного обыска они совершали умышленно сознательно, понимая, что их действия незаконны.

"Все видели, что следователь Дощенко часа два ходил здесь во дворе с мобильным телефоном возле уха. И здесь можно сравнить эту информацию с уже сказанной о звонках с Офиса президента в ГБР. То есть его или принуждали, или уговаривали. И наконец с применением силы, с применением фактически оружия, потому что угрожали вооруженные люди, было совершено этот позорное нападение, проведено незаконный обыск. Были фактически украдены документы, подтверждающие законность ввоза и приобретения картин. Кстати, было прямо заявлено, что картины изъяты и переданы на хранение в музей", – напомнил Головань.

Он отметил, что на этом правонарушения не закончились, поскольку, превысив свои полномочия, не остановились следователи перед тем, чтобы сфальсифицировать протокол обыска.

"Обыск проводился где-то часа три. Я все время как адвокат Петра Порошенко присутствовал внутри в зале. Присутствовал при обыске. Неоднократно обращал внимание следственных оперативных работников ГБР и понятых на многочисленные грубые нарушения законодательства, которые они совершали. Это вызвало у следователей истерику – они кричали на меня, угрожали мне, угрожали, что выведут меня из помещения, где они проводили этот незаконный обыск. И все эти их действия зафиксированы на технической записи, которую они сами и проводили. Если они ее уничтожат или потеряют – то есть другие технические записи, которые докажут все эти факты", – рассказал Головань

По его словам, после того, как так называемый обыск был доведен до конца, следователи ГБР убежали, а позже стало известно, что протокол был подделан. В нем отмечалось, что Головань не присутствовал при обыске, и никто никаких заявлений при обыске якобы бы не сделал.

"То есть протокол был сфальсифицирован, были нарушены мои права как адвоката Петра Порошенко, были нарушены права других лиц, присутствовавших при обыске, которые не были указаны и которым не было предоставлено возможности представить свои замечания относительно хода обыска и законности", – заявил Головань .

"Все журналисты вчера видели, как с этим фальсифицированным протоколом бежали работники ГБР. Поэтому мы сейчас имеем этот печальный и даже страшный прецедент, когда фактически нивелированы права человека. То есть каждый, извините, не в своем уме работник ГБР или следователь, или полицейский может ему показаться, что в вашей квартире или в офисе происходит что-то опасное, он может спокойно проникнуть. Если эти люди, следователь Дощенко и все, кто с ним проводил этот незаконный обыск, не будут серьезно наказаны в соответствии с тяжестью совершенных ими преступлений, то это будет означать, что наши с вами дома больше не защищены, что каждый человек в форме может выбить нам двери, как они выбили их в музее, ворваться и поступить обыск и забрать все, что им понравится", – предостерегает Головань.

"Мы говорим о том, что нужно обязательно защитить наши права. Речь идет не обо мне, не о Петре Порошенко, речь идет вообще о правах человека в Украине, о всем нашем обществе", – подчеркнул адвокат.

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В ответ Порошенко 26 мая открыл в Музее Гончара выставку картин, принадлежащих его семье.

Во время проведения выставки в помещение ворвались люди в масках, которые представились сотрудниками ГБР: СМИ сообщали о пострадавших в результате штурма.

После штурма ГБР из музея исчезли выставленные в отдельной витрине документы, подтверждающие законность приобретения картин Порошенко.

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