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14 января • обновлено в 10:29
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Адвокат Порошенко подал в суд на следователей ГБР по "делу моряков"

1.1т
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Адвокат пятого президента, нардепа Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что подал в Государственное бюро расследований повестки о вызове в суд следсователей учреждения.

Как он отметил в своем блоге на "УП", следователи ГБР Сергеева, Роженко, Гульченко, Осетрова продолжают скрываться, поэтому ему не удалось вручить им повестки лично – пришлось сдавать в ГБР (входящие номера NN401-20; 402-20; 403-20 ; 404-20).

"Следователям явно не нравится перспектива отвечать на вопрос о том, откуда многолетний друг руководителя президентского офиса получает подробную информацию об их деятельности по "делу моряков". Ведь если не от следователей направления, возможно – от их свежеуволенного начальства. А это еще веселее", – написал он.

Адвокат Порошенко подал в суд на следователей ГБР по "делу моряков"

По его словам, между тем следователи продолжают скирдовать в "дело моряков" секретную информацию.

"На днях в Едином государственном реестре судебных решений буквально на сутки "засветились" решения Печерского суда, которым все тем же Сергеевой, Роженко, Гульченко и другими следователями группы предоставлена возможность изъять копии секретных документов, в частности "разведывательные донесения Главного управления разведки Министерства обороны Украины о деятельности войск (сил) вооруженных сил РФ и пограничной службы ФСБ РФ..".

Сейчас в реестре этих постановлений не найти, они незаконно скрыты от украинского общества", – добавил Головань.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Головань заявил, что следователи ГБР совместно с ФСБ расследуют так называемое превышение власти и служебных полномочий украинскими военнослужащими с целью ослабить позиции Украины на международной арене, в частности в Международном трибунале по морскому праву.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Петр Порошенко Игорь Головань
Место
Украина
Теги
Государственное Бюро Расследований Керченский пролив
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фил филька
фил филька
петькин адвокат недоволен тем что кто-то "получает подробную информацию об их деятельности по "делу моряков")) эй мокряки вы еще до сих пор благодарны петьке или начинает доходить до вас что вы запланированная разменная монета?)) которая кстати в итоге против ваших идеалов и сыграла)
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