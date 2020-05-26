Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань назвал вызов его клиента на допрос "политическим заказом Владимира Зеленского", который "послушно выполняют следователи ГБР". Адвокат также подробно объяснил, почему форма, в которой был осуществлен вызов, противоречит действующему законодательству. Детальный анализ того, что происходит, Головань изложил в своем блоге на "Украинской правде".

"Не успел президент Зеленский во время печально известной пресс-конференции в очередной раз открыто заказать преследование своего главного политического оппонента, как следователи ГБР усердно принялись этот заказ выполнять. Президент Зеленский, его Офис и пророссийские приспешники пытаются досадить пятому президенту уже год. Теперь мало кто сомневается, что с приговорами не сложилось. Ничего предъявить", – убежден Головань.

Адвокат Порошенко отмечает: процедура вручения вызова на допрос детально прописана в УПК. И никаких "видосиков" она не предусматривает.

"И единственное, что способны предложить следователи заказчику – это устроить Петру Порошенко "приключения" в виде допросов в качестве свидетеля, вернувшись к размещению на сайте ГБР таких дорогих президенту Зеленскому "видосиков", публикация которых в сети по мнению креативных следователей должен заменить вручение повестки в установленном УПК порядке", – пишет Головань.

Он напоминает, что порядок осуществления вызова в уголовном производстве урегулирован статьей 135 УПК Украины.

"Там о "видосиках" – ни слова. Человек вызывается к следователю путем вручения повестки. Потакать нарушениям закона мы не будем. Это первое", – пишет Головань.

По словам адвоката, власть во что бы то ни было стремится нейтрализовать лидера оппозиционной партии - и использует популярный в России метод политических репрессий.

"Фейковые производства, которые "расследует" ГБР, очевидно направлены против Петра Порошенко. Не найдя ничего противоправного в деятельности пятого президента Украины, следователи ГБР в страстном желании оправдать надежды президента Зеленского углубились в историю и пытаются найти что-то противоправное в деятельности Петра Порошенко тех времен, когда будущий президент Порошенко покупал картины выдающихся мастеров, а будущий президент Зеленский покинул пост генерального продюсера телеканала "Интер", чтобы перейти на канал Коломойского", – напомнил адвокат.

Головань также отметил, что попытки допросить Петра Порошенко в качестве свидетеля в производстве, очевидно направленном против него, является грубым нарушением конституционного принципа верховенства права.

"Де-юре Порошенко свидетель, а де-факто его уже публично объявили обвиняемым. Есть что предъявить – пусть предъявляют, а удовлетворять незаконные вызовы неизвестно куда с целью порадовать президента Зеленского и его российских партнеров мы не имеем никакого желания" , – подчеркнул адвокат Порошенко.

По его словам, вопросы вызывает и вовлеченность в преследование Порошенко управления ГБР, которое должно расследовать преступления, совершенные военнослужащими.

"По поводу "неизвестно куда". Главный герой "видосика" следователь Дощенко работает во Втором отделе Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных военнослужащими, ГСУ ГБР. При чем тут военнослужащие? В других отделах уже "дураков нет" расследовать заказные дела с сомнительными перспективами?" – предполагает Головань.

Он отмечает, что следователь в видео вроде бы "вызывает" Петра Порошенко на улицу Петлюры, 15, однако соответствующий следственный отдел расположен на улице Панаса Мирного, 28.

"Общеизвестно, что здание на Панаса Мирного, 28 пустует. Единственная цель липового приказа – оставить правонарушителей с ГБР под "зонтиком" судей Печерского суда, лояльных к агентам влияния государства-агрессора. Однако в соответствии со статьей 224 УПК Украины проводить допрос в месте другом, чем место проведения досудебного расследования, допускается только по согласованию с лицом, которое намерены допросить. Петр Порошенко такого согласования не давал", – сообщил адвокат пятого президента.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что во время последней пресс конференции президент Украины Владимир Зеленский сделал выпад против своего предшественника - и пообещал ему "новые приключения", намекнув на новые производства в отношении лидера "Европейской Солидарности". По мнению адвокатов Порошенко, это стало сигналом для ГБР активизироваться в поиске возможных оснований для открытия новых производств в отношении пятого президента.