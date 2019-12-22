Адвокат Порошенко: обыски в офисе ЕС - продолжение агонии Трубы

Обыски в офисе "Европейской солидарности" стали закономерным продолжением агонии директора ГБР Романа Трубы. Они были проведены с вопиющими нарушениями.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань.

"Мало кто сомневается, что позавчерашние обыски, проведенные ГБР в офисе" Европейской солидарности " – продолжение агонии организованной группы Трубы. Эти акции являют собой практически полный набор правонарушений, которые может совершить следователь или оперативник", - написал Головань.

По словам адвоката, главным из нарушений стало постановление на проведение обысков, выданная судом, не имел права ее выдавать.

"ГБР осуществляло обыски на основании постановлений следственных судей Печерского районного суда города Киева. Согласно части 2 статьи 234 УПК Украины, обыск проводится на основании постановления следственного судьи местного общего суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится орган досудебного расследования. Общеизвестно, что адрес ГБР - ул. Симона Петлюры 15, Киев, 01032. Это прямо указано на сайте. Поэтому решение об обыске согласно закону должен был принимать следственный судья Шевченковского районного суда города Киева", - аргументировал Головань.

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Адвокат подчеркнул: в отношении всех резонансных дел господин Труба предпочитает обращаться именно в Печерский суд. Поэтому, по утверждению Голованя, который ссылается на интервью Трубы "Левом берегу", последний даже подготовил "официальные разъяснения относительно того, что ГБР якобы работает в нескольких из помещений, одно из которых расположено в Печерском районе.

"Ради того, чтобы следователи ГБР обращались с ходатайствами именно в Печерский суд, Роман Труба готов на все, готов лгать, даже совершить служебный подлог. Процитируем интервью Трубы LB.ua:" Центральный аппарат не имеет постоянного помещения, мы его ищем. А для работы следственных используем не только этих двух помещения, о которых говорите, но и другие. По этому поводу мы подготовили официальные разъяснения. Они направлены во все суды всех инстанций. В них написано, что мы находимся в помещении в Печерском районе города Киева". Этот патентованный нахал дает судам официальные разъяснения! Заметьте, не только официальные, но и абсолютно лживые", - написал Головань.

По словам адвоката, именно приказ Трубы "изменил" основное место расположения следственных подразделений ГБР с ул.С.Петлюры на бульвар Леси Украинки.

"В официальными разъяснениями Труба, скорее всего, имел в виду свой Приказ N310 от 11.11.2019р. В том приказе Труба написал, что следственные подразделения ГБР вроде располагаются на 7 этаже дома 26 на бульваре Леси Украинки. В том же приказе Труба утверждает, что помещение по адресу: г.Киев, Грушевского, 12/2 и С. Петлюры, 15 используются следователями ГБР как вспомогательные. Однако это наглая и откровенная ложь. Никаких помещений, ни основных, ни вспомогательных в здании правительства ГБР не имеет, что подтверждается письмом Секретариата Кабинета Министров Украины", - подчеркнул Головань.

По его словам, упомянутое помещение на бул. Леси Украинки, 26 арендовано отдельным юридическим лицом – Территориальным управлением ГБР в Киеве. Субаренда договором не предусмотрена, поэтому нет никаких правовых оснований для размещения там следователей центрального аппарата ГБР. Более того, существует много доказательств того, что именно вул.Петлюры, 15 является основным адресом ГБР. Сюда, утверждает Головань, вызывают на допросы, здесь работают следователи, этот адрес указан в официальных обращениях.

"Факт нахождения органа досудебного расследования ГБР именно в Шевченковском районе города Киева установлен Постановлением Киевского апелляционного суда от 16 декабря 2019 года по делу N761 / 44873/19. Внесение заведомо ложных сведений в официальные документы является преступлением. Роману трубе и его сообщникам придется отвечать", - подчеркнул Головань.

Напомним, на днях следователи ГБР провели обыски в офисе политической партии "Европейская солидарность". В ЕС уже отметили: эти обыски являются продолжением политического давления на 5 президента Украины Петра Порошенко.

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