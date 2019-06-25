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Адвокат Порошенко Головань: против Портнова зарегистрировано уголовное производство за заведомо ложные сообщения

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Так называемые заявления Андрея Портнова, направленные против пятого президента Украины Петра Порошенко, не имеют никаких юридических перспектив и носят характер юридического троллинга, направленного на подрыв репутации.

Об этом во время пресс-конференции заявил адвокат Порошенко Игорь Головань, пишет "Европейская солидарность". Он сообщил, что действия Портнова подпадают под квалификацию статьи 383 Уголовного кодекса Украины "заведомо ложные сообщения о преступлении", и соответствующее производство против Портнова уже зарегистрировано.

Игорь Головань

Игорь Головань

"Европейская солидарность"

"Так называемые заявления Портнова, о которых много пишут, что вроде бы будет Петр Порошенко привлекаться к ответственности, – это юридический троллинг, потому что здесь нет никакой цели добиться справедливости или реализации хотя бы одной нормы законодательства. Здесь нет юриспруденции, здесь речь идет исключительно о политических операциях и о создании информационных поводов, создании проблем Порошенко и возглавляемой им политической силе в предвыборном процессе", – подчеркнул адвокат.

За такие вещи, по словам Голованя, должна быть ответственность. "Ответственность за это предусмотрена Уголовным кодексом Украины, статья 383 "Заведомо ложное сообщение о совершении преступления". Зарегистрировано уголовное производство в отношении четырех эпизодов деятельности Портнова, а именно относительно эпизода с украинскими моряками, с их захватом во время их перехода в Азовское море, заявления его относительно телеканала "Прямой", заявления его отношении ЧАО "Кузница на Рыбальском" и его заявления о Высшем совете правосудия", – сообщил Головань.

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Он также рассказал, что заявления Портнова составлены по одному лекалу: "перечисляются какие-то события, затем добавляются слова "вероятно", "по убеждению", "по имеющейся информации". Затем объявляется, что за этими событиями стоят уголовные правонарушения. И далее следует требование к ГБР расследовать это, проверить, выяснить, и так далее", – разъясняет адвокат.

Головань отметил, что Портнов в своей публичных комментариях не скрывает цели этих действий – дискредитации Порошенко. А согласно Конституции Украины честь и достоинство личности являются высшей ценностью, поэтому указанная деятельность Портнова, по словам Голованя, нарушает закон, и ей должна быть дана соответствующая правовая оценка.

Напомним, в отношении Портнова правоохранители расследовали уголовное производство по статье "государственная измена". Генпрокуратура разыскивала Портнова по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане в 2014 году.

Также прокуратура Крыма проверяла причастность Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова.

Портнов снял обвинения через суд.

21 мая, после возвращения в Украину, Портнов подал заявление в Государственное бюро расследований против пятого президента Петра Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Порошенко поддержали акцию студентов Киевского национального университета им. Тараса Шевченко против трудоустройства Портнова на кафедре конституционного права КНУ.

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Персоны
Игорь ГолованьАндрей ПортновПетр Порошенко
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Что бы подорвать репутацию ее сначало нужно иметь))))))))а репутация у Пети такая что его и в тюрьму не возьмут))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
От смешные))))весь народ знает что Петя мега коррупционеров брехун и мега ворюга а тут про подрыв репутации))))от умора а что у этого шоколадного голубого воришки есть репутация???)))))))))))))
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
А че, зато зэбилы с ватой активненько дрочат на Портнова. Все норм.
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