Адвокат Илья Новиков заявил, что "допрос" пятого президента Петра Порошенко в Государственном бюро расследований не состоялся. Порошенко пытались вручить "подозрение".

Об этом он сообщил под стенами бюро. Речь идет о деле по назначению Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки. По словам адвоката, ГБР намеренно инспирировало так называемое "дело о картинах", чтобы под его прикрытием вручить Порошенко незаконное подозрение.

"Допрос не состоялся, потому что такого плана – осуществлять допрос – не было вообще. На самом деле был план попробовать вручить Порошенко сообщение о подозрении. И как только мы с коллегами зашли в кабинет следователя, еще до того, как начался допрос, к нам пришел работник Офиса генпрокурора, кстати, не подтвердив полномочий. Ибо только госпожа Венедиктова уполномочена, согласно закону, сообщать о подозрении в таких случаях. И попытался вручить сообщение. Поскольку это не было по закону и согласно процедуре, мы отказались общаться с этим человеком", – подчеркнул Новиков.

eurosolidarity.org

"Согласно позиции, которую уже выразил президент Зеленский, Офис генерального прокурора, госпожа Венедиктова и ГБР фактически совершают преступление. Они фактически пытаются привлечь к уголовной ответственности Порошенко без всяких оснований", – отметил Новиков.

"Дело, о котором идет речь, – это дело о назначении господина Семочко заместителем главы службы внешней разведки. Это абсурд. Бывший генпрокурор господин Рябошапка говорил, что это юридический трэш. И так оно есть на самом деле – это юридический трэш", – подчеркнул адвокат Порошенко.

Новиков отметил, что генпрокурор Венедиктова должна понимать, что из-за подписания такого подозрения ее могут привлечь к уголовной ответственности.

"У Венедиктовой прошло почти три месяца, чтобы принять решение и чтобы подписать проект этого подозрения. Она могла подписать его с первого дня после своего назначения Генеральным прокурором. Она не имела воли все это делать. Она понимает – я уверен, – что подписание такого безосновательного подозрения означает реальную перспективу для нее самой быть привлеченной к уголовной ответственности", – убежден Новиков.

"Все понимают, насколько это важно. Это первая за этот год серьезная попытка осуществления политического давления на оппозицию. Это политическое преследование Петра Порошенко как политического оппонента президента Зеленского и как лидера оппозиции", – подчеркнул адвокат пятого президента Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, под ГБР 10 июня устроили акцию в поддержку Порошенко. Его сторонники принесли под бюро картины-фотожабы с карикатурами на президента Владимира Зеленского, генерального прокурора Ирину Венедиктову, бизнесмена Игоря Коломойского в стиле мировых шедевров.