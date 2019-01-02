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''Атаки'' России и фальсификации: Аваков озвучил главные угрозы на выборах президента

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В Украине началась предвыборная кампания. Традиционно в этот период в Украине обстановка накалена до предела. Не в новинку нападения на агитаторов, захваты штабов и манипуляции на избирательных участках.

В интервью Интерфакс-Украина министр внутренних дел Арсен Аваков, рассказал как полиция будет действовать во время выборов и стоит ли ожидать провокаций России.

О влиянии кандидатов на правоохранителей

Министр Аваков подчеркнул, что полиция будет вести себя как независимый государственный институт.

“Ни Порошенко, ни Тимошенко, ни Зеленский, ни Бойко, ни Гриценко, ни кто-либо другой, с одной стороны не могут рассчитывать на преференции со стороны Национальной полиции, с другой — могут рассчитывать на защиту своих прав, даже если мне лично, как политическому министру, кто-то из них несимпатичен. Для этого мы и разделили должности политического министра и главы Национальной полиции, который имеет 5-летний контракт и достаточно независим”, — заявил глава МВД.

''Атаки'' России и фальсификации: Аваков озвучил главные угрозы на выборах президента

Как полиция будет реагировать на попытки фальсифицировать выборы

Полиция не будет покрывать никаких "каруселей", никаких схем, никаких "сеток", не будет в этом участвовать, и будет пресекать все незаконные схемы. Для этого уже был подписан меморандум с Центризбиркомом.

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“Во время избирательного процесса полная монополия на силу будет принадлежать исключительно Национальной полиции и Нацгвардии. Никаких гражданских групп, "титушек", "национальных дружин", патриотических активистов и прочих! Все будет очень жестко пресекаться, я заранее предупреждаю. Они все это уже хорошо знают, но еще раз я это повторю публично: даже если эти "сетки" и "карусели" как-то связаны с кем-то из представителей власти, это ничего не изменит в нашей реакции на них!”, — подчеркнул Аваков.

При этом министр заверил, что полиция будет работать одинаково как для представителей оппозиции, так и для власти.

“Так вот я вам говорю, что МВД в целом и Национальная полиция в частности не будут участвовать ни в одной из таких схем. Более того, если это сейчас дойдет от "точки намерений" до "точки реализации", вне зависимости от возможности конфликта внутри коалиции, я займу однозначную позицию, и мы будем действовать жестко! Уверен, тут меня целиком поддержит и генпрокурор”, — сказал руководитель ведомства.

Аваков

Аваков

УНИАН

О том, как силовики отреагируют на попытки захватить избиркомы или участки

По мнению Авакова, если правоохранители смогли защитить выборы в сложном 2014 году, то сделать это сейчас будет намного проще.

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“Подозреваю, что будут попытки атаковать и избирательные участки, и комиссии, и много еще чего… Послушайте, мы обеспечили нормальное проведение выборов в тяжелейшем 2014 году, обладая на порядок меньшими возможностями — и мы точно знаем, как провести их сейчас. Проводятся и технические, и тактические учения, тренинги, подготовка сотрудников. У нас будет очень сложная задача, но, думаю, МВД полностью к ней готово.”

О безопасности кандидатов в президенты

Арсен Аваков уверяет, что его ведомство готово взять под охрану всех основных кандидатов. При этом его сотрудники будут работать как профессионалы, а не как “шпионы-власти”.

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“У нас достаточно серьезная оперативная компонента, мы видим группы, которые сопровождают по областям Гриценко, Тимошенко, группы, которые пытаются выставлять против Порошенко. Мы понимаем, кто все это организовывает, как это происходит и зачем. Увидим состав преступления — вмешаемся. Пока же, во всех этих предварительных политических играх — нас беспокоит исключительно безопасность процесса. И я предупреждаю, что полиция будет жестко реагировать на политические игры, переходящие грани безопасности и законности.

Мы готовы каждого кандидата в президенты обеспечить надлежащим уровнем полицейской охраны, чтобы при необходимости полицейские силы могли вмешаться, не допустить обострения”, — убеждает министр.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Версия.Инфо

Руководитель МВД поясняет, что охрана будет не только физическая. Не обязательно, что вокруг кандидата будуть ходить “дяди с пистолетом”.

“Мы прекрасно видим, что в ряде случаев, вместе с политическими оппонентами в провокациях участвуют отдельные недобросовестные чиновники. Это может привести к высокому уровню дискредитации государственных институтов в целом, и мы получим негативные последствия более глобальные, чем проигрыш конкретного политика.”

Влияние Томоса на выборы

По словам Авакова, потенциально церковный вопрос может остро повлиять на выборы в Украине. Его будут использовать как кандидаты, так и недоброжелатели извне.

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“Я хочу подчеркнуть, что мы никому не позволим применять силовые варианты. Не надо нанимать отряды, чтобы охранять Лавру или какой-то храм, отряды с любой из сторон будут нами разоружены, а все силовые попытки жестко пресечены… Я никому не позволю вмешиваться в межпарафиальные отношения и искать тут поводы для дестабилизации.”.

“Я допускаю провокации со стороны России. К примеру, кто-то где-то захватит какой-то храм, подожжет, не дай Бог, погибнут люди, и туда Путин, условно говоря, лично на вертолете прилетит и начнет кричать, что гибнут люди, и духовенство, и "русский мир". Мы не должны дать возможности это сделать. Поэтому как превенция — жесткая реакция полиции на малейшие нарушения”, — уверен Аваков.

Россия же, по словам министра, может использовать в Украине налаженную схему кибератак и вмешательство в выборы через пропаганду.

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“Не думаю, что Россия будет физически вмешиваться в выборы, но они уж постараются проявить максимальную активность в пропаганде — и будут смотреть, может мы сами себе "голову сломаем". А мы, как взрослое демократическое общество, должны проявить мудрость не доставить им этого удовольствия!”, — считает глава МВД.

Об ужесточении законодательства за фальсификацию

В Раде уже зарегистрирован проект закона об усилении наказания за нарушение избирательных правил. Речь идет о законопроекте №8270, который предусматривает наказание как за подкуп, так и за продажу голосов.

“Мною инициирован и сейчас находится в парламенте законопроект, ужесточающий наказание за нарушения в сфере избирательного законодательства. Хорошо было бы, если бы в январе-феврале 2019-го он был проголосован. Если он не будет проголосован, придется признать, что и провластные, и оппозиционные политические силы заинтересованы в "мутной водичке". Это будет говорить об уровне политической культуры сегодня. Я бы очень хотел ошибаться”, — отметил Аваков.

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Автор
ObozrevatelObozrevatel
Тема
Президентские выборы 2019
Персона
Арсен Аваков
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Да клнечно полиция готова, Если кто то что вякнет против нарушающих все законы представителей Пороси,то его сразу же посадят . а если кто то выкнет что то против дебилов в камуфляже ,которые будут пиздить представителей реальной оппозиции (не Тимошенко),то его тоже посадят,за "антиукараинскую" позицию . Переселенцами право голоса .за четыре года ,так и не вернули .поэтому пусть дома сидят нехуй ,как говорится. .. рагульё и без них голосуватымэ.
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Белый господин
Белый господин
Очередные политические декларации бандеровского министра. Никакой монополии на насилие у него не было и нет. Примеров тысячи.
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Когда Украина вышла из СССР ( в хохловерсии - отделилась от России) это была страна с 5 (Карл - С ПЯТОЙ как Франция) экономикой в мире у Украины было вдумайтесь - более 250 шт. ЗРК С- 300 и самая развитая инфраструктура в СССР - а сейчас Дуркаина на уровне Габона (только у того долгов таких нет)- предлагаю этим свиньям вообще запретить голосовать - потому что они ВСЕГДА ВИБИРАЮТ ВРАГОВ УКРАИНЫ ..
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Ильич Владимир, потому что выбирают против "клятых москалей", а не по уму.
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