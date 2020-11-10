Администрации Зеленского стоит хорошо подумать, прежде чем выдвигать необоснованные обвинения против реформаторов, – западные эксперты

Один из ведущих украинских реформаторов Сергей Верланов был вынужден покинуть страну в результате усиления давления со стороны Службы безопасности Украины, которую западные политические эксперты расценивают как попытку отменить либерализацию и дерегулирование.

Как пишет издание UkrainianJournal, это тревожный сигнал для всех инвесторов, которые вдохновились призывом президента и только планировали заходить в нашу страну.

"Сергея Верланова, бывшего председателя Государственной налоговой службы и архитектора украинской налоговой реформы, обвиняют в "терроризме" за то, что он якобы пытался ослабить налоговое бремя крупного иностранного инвестора. Это дело - это тревожный сигнал тем инвесторам, которые планировали работать в Украине. Их вдохновил призыв президента Владимира Зеленского инвестировать и создавать рабочие места в стране", - отмечается в статье издания.

По данным издания, которое цитирует слова Сергея Верланова, преследование экс-главы ГНС было организовано для того, чтобы выдвинуть фейковые обвинения. "Система вакцинируется против реформ. Если ты хочешь что-то изменить, тебя накажут", - отметил Сергей Верланов.

Авторы материала подчеркивают, что Верланов присоединился к правительству в мае 2019, чтобы помочь Зеленскому провести амбициозные реформы и стимулировать экономический рост страны. В то время Зеленский сформировал правительство, которое начало быстро воплощать его предвыборные обещания по модернизации Украины. Однако после полугода быстрых изменений Зеленский неожиданно решил провести кадровые перестановки в правительстве, заменив молодых прозападных реформаторов малоизвестными чиновниками, связанными с богатыми и могущественными бизнесменами. Эти перемены поразили западное сообщество.

"Мы наблюдаем тревожную тенденцию преследования реформаторов со стороны Офиса генпрокурора и других правоохранительных органов Украины", - отмечает в статье посол Джон Хербст, директор Центра Евразии при Atlantic Council, аналитическом центре в области международных отношений, базирующемся в Вашингтоне.

Авторы материала напомнили, что в основе расследования СБУ лежит решение Верланова, принятое в декабре 2019 года, о проведении повторной проверки компании "АрселорМиттал Кривой Рог", крупнейшей металлургической компании в Украине. Предыдущая администрация незаконно доначислила компании около 4 миллиарда гривен ($ 150 млн) налоговых обязательств. В материале сказано, что для того, чтобы на законных основаниях вмешаться в корпоративный налоговый спор, СБУ классифицировала расследование как "финансирование терроризма" после того, как независимые антикоррупционные органы обнаружили нулевой интерес к делу.

Авторы статьи подчеркнули: преследования реформаторов с помощью уголовных дел - это палка о двух концах, что отбивает у других реформаторов охоту участвовать в работе правительства в будущем.

"Если бы я была в администрации Зеленского, возможно, я бы хорошо подумала, прежде чем выдвигать больше уголовных обвинений против людей, которые действительно сделали много добрых дел", - цитируют авторы статьи Мелинду Гарринг, заместителя директора Центра Евразии.

Как ранее сообщалось, дело СБУ против компании "АрселорМиттал" - четкий сигнал о сворачивании реформы апелляции.