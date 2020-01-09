Абсурд! Бутусов указал на провал у Зеленского по катастрофе в Иране

На экстренном совещании президента Владимира Зеленского касательно катастрофы самолета МАУ в Иране отсутствовали глава ОПУ Андрей Богдан и глава СБУ Иван Баканов.

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов, отметив, что Богдан является главой Комитета по разведке при президенте Украины.

"Президент спустя 18 часов после катастрофы сумел добраться на службу из Омана, а его подчиненные посмели отсутствовать на совещании и не вернулись с отдыха! Поразительные отношения и порядки в команде президента. Его ближайшие подчиненные, отвечающие за безопасность, могут даже в такой момент отсутствовать на рабочем месте", – подчеркнул он.

Бутусов акцентировал, что Богдан и Баканов наделены полномочиями в сфере безопасности страны, и принимать решения без них является абсурдом.

"Мне казалось, что поскольку российские спецслужбы "слили" в подконтрольные СМИ местопребывания президента в Омане, то ближайшие сотрудники президента должны как-то чувствовать ответственность за прокол, и в случае такого мощнейшего вызова лететь по первому зову. Это полная безответственность", – высказал журналист свое мнение.

Совещание по Ирану Пресс-служба Офиса президента

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 9 января собрал совещание касательно катастрофы самолета авиакомпании МАУ в Тегеране.

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