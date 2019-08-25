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"Абсудно!" Россия жестко отреагировала на приглашение в G7 для Украины

1.2т Читать материал на украинском

Российский сенатор Алексей Пушков назвал абсурдным предложение главы Евросовета Дональда Туска позвать на саммит G7 в 2020 году Украину вместо России.

Об этом Пушков написал на своей странице в Twitter. Он также подчеркнул, что в 2020 году самого Туска в ЕС уже не будет.

"Тема приглашения России на G7 не сходит с повестки дня. В силу этого предложение Туска пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7 звучит абсурдно. Кстати, в 2020-м Туска в ЕС уже не будет. Неудивительно, что в странах "семерки" эту странную идею оставили без внимания", — заявил политик.

Алексей Пушков

Алексей Пушков

rg.ru

Новости
Саммит G7: Трамп рассекретил детали переговоров о России

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.

  • Его идею в телефонном разговоре поддержал Макрон. Лидеры договорились позвать Путина на следующий саммит в 2020 году.

  • Французский президент также сказал, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

  • В МИД России в ответ на эту информацию заявили, что "ждут конкретных предложений".

  • Позже глава Европейского совета Дональд Туск решил пригласить Украину на следующий саммит Группы семи (G7).

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Персоны
Алексей Пушков Дональд Туск
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
В свете последних событий Украина объявила о проведении своего саммита G7. Участие в котором уже подтвердили Зеленский, Гуайдо, пранкеры Вован и Лексус, мама Алексея Миняйло, Блэк Джек и шлюхи
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
росия это террорист и Гетто-Зона-Концлагерь для граждан!
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