"Абсудно!" Россия жестко отреагировала на приглашение в G7 для Украины

Российский сенатор Алексей Пушков назвал абсурдным предложение главы Евросовета Дональда Туска позвать на саммит G7 в 2020 году Украину вместо России.

Об этом Пушков написал на своей странице в Twitter. Он также подчеркнул, что в 2020 году самого Туска в ЕС уже не будет.

"Тема приглашения России на G7 не сходит с повестки дня. В силу этого предложение Туска пригласить Украину вместо России на следующий саммит G7 звучит абсурдно. Кстати, в 2020-м Туска в ЕС уже не будет. Неудивительно, что в странах "семерки" эту странную идею оставили без внимания", — заявил политик.

Алексей Пушков rg.ru

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) August 25, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.

Его идею в телефонном разговоре поддержал Макрон. Лидеры договорились позвать Путина на следующий саммит в 2020 году.

Французский президент также сказал, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

В МИД России в ответ на эту информацию заявили, что "ждут конкретных предложений".

Позже глава Европейского совета Дональд Туск решил пригласить Украину на следующий саммит Группы семи (G7).

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