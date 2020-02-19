Аахамия усомнился в том, кто первым начал кровавый бой на Донбассе: видео

Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в разгар полемики с оппонентами в кулуарах Верховной Рады заявил, что у него нет достоверной информации, кто именно начал наступление близ Золотого 18 февраля.

"Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие", – сказал он. Видео с его заявлением появилось в сети (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Давид Арахамия "НВ"

Журналисты тут же задали Арахамии уточняющий вопрос, считает ли он, что огонь первыми могли открыть украинские военнослужащие, на что тот ответил:

"Конечно, понятно, с какой оно стороны. Мы имеем в виду… Какие у нас потери, каким образом это все началось, какие были наши действия, какие были их действия и другое. То есть нельзя давать таких оценок, которые вы мне транслируете".

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пошли в атаку на Донбассе. В результате боя, который продолжался у Золотого, Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери.

Погибшим оказался один из самых молодых бойцов ВСУ Максим Хитайлов. В сети показали фото защитника Украины.

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