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19 февраля • обновлено в 06:33
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Аахамия усомнился в том, кто первым начал кровавый бой на Донбассе: видео

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Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия в разгар полемики с оппонентами в кулуарах Верховной Рады заявил, что у него нет достоверной информации, кто именно начал наступление близ Золотого 18 февраля.

"Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие", – сказал он. Видео с его заявлением появилось в сети (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

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Давид Арахамия

Давид Арахамия

"НВ"

Журналисты тут же задали Арахамии уточняющий вопрос, считает ли он, что огонь первыми могли открыть украинские военнослужащие, на что тот ответил:

"Конечно, понятно, с какой оно стороны. Мы имеем в виду… Какие у нас потери, каким образом это все началось, какие были наши действия, какие были их действия и другое. То есть нельзя давать таких оценок, которые вы мне транслируете".

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 18 февраля вооруженные формирования Российской Федерации пошли в атаку на Донбассе. В результате боя, который продолжался у Золотого, Вооруженные силы Украины понесли тяжелые потери.

Погибшим оказался один из самых молодых бойцов ВСУ Максим Хитайлов. В сети показали фото защитника Украины.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Бой под Золотым Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Давид Арахамия
Место
Украина
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филя филя
филя филя
да их меньшинство! харош их бояться) журналистом нужно было ответить начал тот кто больше заинтересован. рф совбез инициировала по украине. именно рф. и проросийски настроенным сепарам не выгодно это срывать. вот и весь ответ.
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Hecke Josef
Hecke Josef
Пора Хачапури очки купить...То он воду продавать собрался,то не знает,кто стрелять начал..Вине шел бы ты наху..тор бабочек ловить.
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