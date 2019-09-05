Абромавичус поручил расследовать незаконные действия Букина в "Укроборонпроме"

Генеральний директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус инициировал расследование подписания Павлом Букиным указа об изменении устава концерна с последующим выведением из-под его контроля государственной компании "Укрспецэкспорт".

Как сообщает "Украинская правда", Абромавичусу было известно об изменениях в уставе еще до назначения на должность гендиректора. Возглавив концерн, он взялся их исправлять.

"На данный момент ситуация на предприятиях-спецэкспортеров под полным контролем Концерна. Я уже дал поручение провести служебное расследование относительно обстоятельств подготовки и принятия изменений в устав и соответствия действий должностных лиц Концерна, которые ввели эти изменения, требованиям действующего законодательства", – заявил Абромавичус.

Цензор.NET Айварас Абромавичус

"По этой ситуации проводится внутреннее расследование. В случае установления противоправных или незаконных действий мы будем обращаться в правоохранительные органы", – добавил директор "Укроборонпрома"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса главой "Укроборонпрома", уволив из указанной должности Павла Букина.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram