Спочатку бойовики приймають "рішення" про "кордон республіки", потім путінський паж в Держдумі Володін робить відверто хамську, агресивну і зневажливу заяву щодо можливої втрати Україною ще кількох областей. Звичайно, ці погрози і провокації не випадково з‘являються напередодні нормандського формату. Цілком в КДБшному стилі - піднімати ставки, шантажувати і принижувати, погрожувати і тиснути напередодні важливих зустрічей.

В умовах гібридної війни мета цих заяв - розбурхати українське суспільство, підняти шумодимову завісу, відволікти увагу від головного, що буде на самій зустрічі. Де точно будуть спроби купити Україну за дешевий газ і примусити її до виконання політичного блоку в кремлівському сценарії.

Чи має Україна реагувати на ці інформаційні і невипадкові в тональності і часі, провокації? Впевнена, що заяви бойовиків не повинні залишитися поза увагою ТКГ в Мінську, де неодноразово звучала вимога до РФ і бойовиків негайно розпустити всі ці нелегітимні "органи влади республік".

Очевидно, що МЗС і ВР мають негайно не просто висловити протест щодо висловлювань голови Держдуми, а й, в першу чергу, нагадати нашим європейським та американським партнерам про важливість продовження та посилення персональних санкцій проти путінської камарільї, причетної до розв’язання війни. Але все ж ключове, й за що найбільше переживаю - це не слова російської гебні і їх посіпак на Донбасі, а слова і дії, план української влади 9 грудня в Парижі. Як і всі українці сьогодні, переживаю - а чи є у влади план, щоб не потрапити в пастку Путіна.

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