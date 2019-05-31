"А он молчит!" Медведчук осудил Зеленского из-за переговоров с Россией

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук раскритиковал президента Владимира Зеленского за его позицию по переговорам с Россией об обмене пленными.

Как передают "Вести", Медведчук выразил возмущение, что Зеленский не делает публичных заявлений о диалоге с Кремлем и заявил, что в связи с этим не видит смысла представлять интересы президента на переговорах по пленным.

"Даже Тимошенко уже говорит об обмене пленными и желании договариваться с Россией. А Зеленский все молчит. В четверг он встречался с родственниками украинцев, которые находятся в плену на территориях "ДНР" и "ЛНР". И никаких обещаний", - возмутился Медведчук.

По его словам, чтобы организовать обмен по принципу "всех на всех", необходимо 5-7 дней. "Я утверждаю, что такой обмен мог бы иметь место, если бы была политическая воля Киева, власть которого сегодня возглавляет господин Зеленский", — заявил он.

Зеленский и Медведчук obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Зеленского отказались от Медведчука и "приписали" его России. Однако сам он заявил, что все равно намерен продолжать вести диалог с Россией по двум ключевым вопросам, несмотря на выход из переговорной группы по Донбассу,

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