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6 ноября • обновлено в 13:32
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"А где народ?" Зеленский похвастался селфи из Харькова

3.1т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский показал в сети селфи, сделанное в Харькове, куда он приехал с рабочим визитом утром 6 ноября.

Так, снимок появился на его странице в Facebook. "Салют, Харьков! Рад опять погостить у вас!" – подписал глава государства фото.

В комментариях его начали приглашать и в другие города. Некоторые при этом вспомнили, как в Тернополе местные жители устроили президенту "коридор позора".

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Владимир Зеленский в Харькове

Владимир Зеленский в Харькове

Facebook Владимира Зеленского

Владимир Зеленский в Харькове

Владимир Зеленский в Харькове

Пресс-служба ОП

Многие отметили, что Зеленский хорошо выглядит и улыбается: "Красивый!", "Отличная фотка, я за вас!", "Рады видеть!".

Некоторые пользователи обратили внимание на то, что рядом с президентом нет встречающих. "А где народ?" – удивились они.

"А где народ?" Зеленский похвастался селфи из Харькова
"А где народ?" Зеленский похвастался селфи из Харькова
"А где народ?" Зеленский похвастался селфи из Харькова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Дмитрий Гордон рассказал, что Зеленский недосыпает и не имеет времени на то, чтобы нормально поесть.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Харьков
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Какая отвррррратительнакя рожа !!!
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