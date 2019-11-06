"А где народ?" Зеленский похвастался селфи из Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский показал в сети селфи, сделанное в Харькове, куда он приехал с рабочим визитом утром 6 ноября.

Так, снимок появился на его странице в Facebook. "Салют, Харьков! Рад опять погостить у вас!" – подписал глава государства фото.

В комментариях его начали приглашать и в другие города. Некоторые при этом вспомнили, как в Тернополе местные жители устроили президенту "коридор позора".

Владимир Зеленский в Харькове Facebook Владимира Зеленского

Владимир Зеленский в Харькове Пресс-служба ОП

Многие отметили, что Зеленский хорошо выглядит и улыбается: "Красивый!", "Отличная фотка, я за вас!", "Рады видеть!".

Некоторые пользователи обратили внимание на то, что рядом с президентом нет встречающих. "А где народ?" – удивились они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Дмитрий Гордон рассказал, что Зеленский недосыпает и не имеет времени на то, чтобы нормально поесть.

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