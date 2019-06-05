"А это кто? Галкин? Ургант?" Радзиховский рассказал об отношении Путина к Зеленскому

Журналист и публицист Леонид Радзиховский заявил, что лидер России Владимир Путин огорчен победой Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

"Раздражение от победы Зеленского на выборах тут крайнее. И, видимо, особенно раздражает, что пока ругать-то нового президента не за что", — говорится в блоге Радзиховского на сайте Собеседник.ru.

Как заявляет публицист, идти навстречу и налаживать отношения Путин с "учителем Голобородько" не собирается.

Зеленский и Путин

"Думаю, что у Путина Зеленский вызывает страшное раздражение. Кто он такой? Порошенко был все-таки чиновник, бизнесмен. Человек, что называется, "нашего круга". А это кто? Галкин? Ургант? В этом смысле уход Порошенко для Путина, как мне представляется, — корпоративное оскорбление", — прокомментировал Радзиховский.

Отдельное раздражение, по словам журналиста, вызывает то, что победа "учителя Голобородько" оказалась неожиданной и Путин не просчитал ее. Как заявил публицист, правителю России было приятно думать, что шоумена и близко не подпустят к посту президента, а выяснилось, что он и стал главой страны.

Также Радзиховский добавил, что это никак не означает перспективу изменения политики в отношении Украины.

Как ранее писал OBOZREVATEL, блогер и журналист Кирилл Сазонов озвучил версию, почему Путин не поздравил Зеленского.

Кроме того, президент Украины разочаровал агрессоров своей позицией по оккупированному Крыму, отказавшись признавать незаконную аннексию украинского полуострова Россией. При этом Зеленский не исключил переговоров с РФ.

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