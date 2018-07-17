"А деньги капают": в сети показали, чем на самом деле занимаются нардепы в Раде. Видеофакт

В сети показали, чем занимаются народные депутаты Украины во время заседаний в Верховной Раде.

Соответствующий ролик был опубликован на странице "Я поддерживаю НАБУ" в Facebook. Он спровоцировал горячую дискуссию в комментариях.

На видео можно заметить нардепа от "Народного фронта" Татьяну Чорновол, которая ест в Раде мороженое, нардепов, играющих в игры на планшетах и телефонах, а также народных избранников, которые обмениваются подарками в сессионном зале.

Видео за месяц просмотрели почти 100 тысяч украинцев, им поделилось 3,5 тысячи человек. В комментариях под видео нардепов назвали позором народа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Украины Владимир Литвин попал в курьезную ситуацию в Верховной Раде. Он был замечен за проставлением "лайков" под своими публикациями в Facebook со страницы некоего Антона.