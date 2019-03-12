10-11 березня з’явилися нові дослідження суспільно-політичних настроїв серед українців: від дослідницької компанії Active Group та соціологічної групи "Рейтинг".

Обидва проведені на початку березня і демонструють однакові тенденції: падіння рівня довіри до Петра Порошенка та зростання рейтингів Анатолія Гриценка і Юлії Тимошенко. Напевно, багато хто скаже, що такі настрої є очікуваними після "оборонного скандалу", рішення КС щодо скасування статті про незаконне збагачення, а також зняття кандидатур Андрія Садового, Дмитра Гнапа та Дмитра Добродомова на користь Анатолія Гриценка. Однак тут є цікаві моменти, на які варто звернути увагу.

Згідно з опитуваннями, Петро Порошенко просідає практично за всіма позиціями. За даними групи "Рейтинг", чинний президент поступився другим місцем у трійці потенційних лідерів президентських перегонів Юлії Тимошенко (18,3% проти 16,8%) серед тих, хто визначився та має намір голосувати. Окрім того, у Порошенка один із найвищих рівнів недовіри населення - 69%. Більше, ніж Порошенку, українці не довіряють лише Олегу Ляшку – 71%. Якщо говорити про другий тур, то тут у Порошенко програє всім кандидатам, які мають шанси на вихід до нього, окрім Юрія Бойка. Таке падіння чинного гаранта може свідчити, що справа не лише в скандалі в оборонці та ганебному рішенні КС. Чим ближче до виборів, тим більше українців розуміють, що не хочуть жити в країні, де корупція – вище закону і всіх прав. Люди впевнюються, що владу потрібно змінювати, і окозамилювання під прикриттям патріотичних гасел, яке освоїла чинна влада, працює все гірше.

Щодо Анатолія Гриценка, то, як свідчать дані Active Group, його рейтинг почав зростати ще до зняття кандидатур Садового, Гнапа та Добродомова. Хоча, як підтверджує опитування групи "Рейтинг", ці кроки посилили його позиції. Анатолій Гриценко із показником 10,3% наразі посідає четверту сходинку у п’ятірці можливих лідерів президентських виборів. А от у зрізі, що стосується довіри кандидатам у президенти, Гриценко увійшов у трійку лідерів із показником 26%.

Тут варто згадати про ще одні свіжі дані, оприлюднені Центром соціального інжинірингу "РАНД". На запитання "Що може змінити ситуацію в країні", найбільше респондентів відповіли, що покладають надію на опозицію. Це ще раз засвідчує, що виборці наразі шукають альтернативу владі. Дехто кидається в крайнощі, мовляв, найголовніше – обрати "нове" обличчя, і знаходять його у Володимирі Зеленському. Власне, бажання побачити це нове обличчя затьмарило в багатьох розуміння, хто за ним стоїть, що такий вибір не знищить олігархію і несе для країни нові серйозні загрози. Але альтернатива подальшому падінню країни в корупційну безодню, занурюванню в популістичну безвихідь чи то загрозливу непрофесійність наразі є. Як свідчить опитування групи "Рейтинг", у другому турі найменший розрив із Володимиром Зеленським – 13,2% – має Анатолій Гриценко. Розрив між Зеленським і чинним президентом при цьому величезний - 21,1%. Враховуючи реалії, такий розрив Порошенко не подолає. Тобто, якщо до другого туру вийдуть Порошенко і Зеленський, країну гарантовано очолить шоумен.

Ще один важливий аспект: Анатолій Гриценко виграє у всіх інших кандидатів, які потенційно мають шанси на другий тур. Враховуючи оприлюднений раніше найнижчий антирейтинг лідера демократичної опозиції, Гриценко може стати альтернативним політиком, здатним найближчим часом мобілізувати українців та показати вихід із лабіринту безвиході, в який намагаються загнати виборця.

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