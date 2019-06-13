Друзі, я балотуюсь до парламенту. Документи подані, чекаю на реєстрацію. Йду по 216-му одномандатному виборчому округу. Це – Київ, частина Дніпровського і Дарницького районів. Нинішній нардеп від округу – колишній член "Партії регіонів" та команди Черновецького – знову висувається.

Я розумію, що ці парламентські вибори будуть складними. Але, водночас, і справді важливими для країни. Нам потрібно захистити і продовжити курс України до ЄС і НАТО; відстояти суверенітет і національні інтереси у гуманітарній, економічній та безпековій сферах. Запустити реальні реформи, а не імітацію. Наступні п’ять років мають стати для держави періодом стрімкого росту, а не втрачених можливостей.

Наш округ і Київ у Верховній Раді повинна представляти людина з державницькою позицією, готова підтримати необхідні для країни зміни. Мене висунула партія "Громадянська позиція" та вже підтримала низка демократичних і патріотичних сил, зокрема, Громадянський рух "Рідна країна", політична сила "Альтернатива", "Європейська партія".

Та найголовніше – підтримка людей. Друзі, я буду вдячний за будь-яку допомогу, участь у моїй кампанії волонтерів, за ресурсну та інформаційну підтримку. Врешті-решт, підтримка добрим словом також важлива).

Впевнений, разом ми зможемо перемогти зашкварених старих політиків і невідомих віртуальних. Це буде по-справжньому!

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