Для майбутнього держави вкрай важливо, щоб українці на виборах до Верховної Ради зробили вибір, який би дозволив сформувати чітку проукраїнську парламентську більшість.

Яка продовжить закріплений у Конституції європейський і євроатлантичний курс України. Прийматиме рішення для посилення обороноздатності та захисту від російського агресора. Не допустить відкату в гуманітарній сфері. Забезпечить довгоочікуваний прорив у антикорупційній політиці. Державницька коаліція має сформувати уряд, який стоятиме на таких самих позиціях та зможе провести професійні реформи.

Андрій Юсов Скріншот

Принципово важливо унеможливити створення широкої коаліції за участю проросійських сил. Однопартійна більшість також несе великі ризики для демократії. А з огляду на останні рейтинги, це не такий уже й фантастичний сценарій. Але слово в парламенті має бути за тими, хто чітко розуміє, приміром, що не може бути ніякого референдуму про мир із Росією.

У існуючих політичних реаліях це можуть зробити незалежні депутати, які пройшли до Ради не завдяки тимчасовому тренду, а представляють думку людей із певного округу. Саме депутати-мажоритарники у парламенті наступного скликання можуть стати запобіжником від непродуманих та шкідливих рішень. Від результатів виборів на мажоритарних округах великою мірою залежатиме формат майбутньої коаліції та уряду.

Для громадян, країни, національної безпеки важливо, щоб по мажоритарці пройшло якомога більше людей із чіткою проукраїнською позицією. Це завдання – не з простих. Усі ми знаємо, що таке мажоритарна виборча система в українських реаліях. На мажоритарних виборчих округах усі карти в руках у гречкосіїв – "міцних господарників", тих, хто піариться на державних субвенціях, на повну котушку розкручує адмінресурс. Це – почерк перефарбованих екс-регіоналів та новітніх "любих друзів", саме такими методами вони продовжують своє депутатство зі скликання до скликання. З іншого боку, на мажоритарку впливатиме й інший тренд – віртуальні кандидати, що представлятимуть власне не себе, а лише один із популярних політичних брендів.

Що робити? Шукати альтернативу старим та віртуальним політикам. Не вестись на гречкосійство, не довіряти гарним обкладинкам. Читати програми, спілкуватись із кандидатами на округах. Керуватись у своєму виборі державними інтересами.

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