Обещаем, обещали... будем обещать?)

Все-таки в наше информационное время в классический популизм заигрываться не стоит). Это ведь уже совсем не голодные 90-е. И даже не 2000-е с их газетной желтизной. Сейчас все эмоции очень быстро проходят и тут же появляются серьёзные вопросы... Нужны только системные решения...

Можно ли решить легендарную "янтарную проблему" двумя случайными увольнения двух случайных людей? Пусть и большого местечкового ранга. Нет. Потому что там сформирована полноценная паутина. Все плотно завязаны на тотальном грабеже. Все в доле - местные власти, силовики, старатели). И эта парочка уволенных просто переместиться на другие концы паутины.

Более того, паутина УЖЕ поняла, что с таким подходом она уже не раз справлялась... А системное решение на поверхности - легализация и резкая дерегуляция. Именно таков новый подход. Реально новый)...

Не вместо старого, замазанного по уши в теневых отношениях, vip-паучары поставить своего нового, не разрывая при этом паутину, а поменять правила игры). Сложно? Да. Но окно возможностей пока ещё открыто. Не на долго, правда... ...

Скоропостижное увольнение из Минских переговорных подгрупп Безсмертного? Это, кстати, мог бы стать вторым антипопулистским трендом. Нужно ли в принципе спешно назначать на ключевые направления случайных персонажей, реально считающих себя богами, но собирающих меньше процента общественной поддержки? Безусловно, нет. Безсмертный, если посмотреть на него непредвзято, это символ нелояльности, невлиятельности, беспредельно завышенной самооценки и строго пустых разговоров. Зачем назначили? Потому что кто-тоо сказал кому-то, что он классный парень? Полноценные проверки где? Реальное выстраивание вертикалей - это совсем не про "взял быстро какого-то левого чудака по левой рекомендации"... ... Полиграф для Порошенко? Серьезно?

Скажу парадоксальную вещь. Это все тоже тупое популистское действо. Потому что любые финансовые преступления - это строго документарная и аналитическая работа. Скрупулезная следственная математика, а не pr-рассказ потенциального мошенника о "бабушкиных серых козлах" под видеозапись).

По сути, уже можно сказать, что мы видим строго постановочный спектакль (понятно, что это не сговор с Порошенко, а чистый непрофессионализм). Который скоро станет раздражать... наших внешних партнёров. Они, разумеется, совсем не против наказания по доказанным финансовым. Но точно против спектаклей... ...

Популизм любого толка работает только на короткой дистанции. Да, чепчики в это время массово летят в гору и экзальтированные журналистки сладко улыбаются "крутым пацанам". Но популизм на самом деле - это просто идеальный "убийца" доверия. Того самого доверия, которое и позволяет ломать старые правила. Чем больше популизма, тем быстрее испаряется доверие). А зачем? Зачем играть в короткую и зачем позволять свои случайным попутчикам много и сочно рассказывать противоречивые и взаимоисключающее вещи?)...

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся