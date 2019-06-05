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Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
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Кто станет главным силовиком при президенте Зеленском?

2.2т

Сегодня все меняется очень быстро. Вчерашних всесильных кураторов и смотрящих отправили на свалку. И уже возле новых кабинетов очереди просящих. Ярче всего это проявляется у силовиков. Где каждый из потенциальных бывших - старших, средних и даже младших - выставляет себя на продажу и хочет доказать собственную полезность... Каждый, кроме, разумеется, шефа СБУ Василия Грицака, которому уже грубо сказали "до свидания". Потому что он слишком уж ручным был у ПА...

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И наконец, самый матёрый из всех, считающий себя неприкасаемым силовым регентом - министр Арсен Аваков - активно перестраивает "улицу" и загоняет ее под новых хозяев. И все бы у него ничего, если бы не смерть пятилетнего мальчишки...

Так, кто все-таки станет главным силовиком страны при президенте Зеленском?...

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Михаил ПодолякМихаил Подоляк
Место
Украина
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