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Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
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Как захватить парламент, или Большая игра Коломойского

64.3т

Коломойского пока все немножко недооценивают. Полагая, что он быстро удовлетворится большим теневым "экономическим контролем"в собственном исполнении. А он, оказывается, реально играет в большую и очень большую игру. В чисто политическую игру.

В считанные недели ИВ наголову разбил Порошенко (pr-агонию последнего не считаем) и практически занял... его место.

Новости
Что происходит с Коломойским?

Во-первых, он эффективно обложил нового президента своими кадрами и активно участвует через них в формировании базовый повестки...

Во-вторых, он вместе с министром Аваковым (пока вместе) быстро и эффективно переформатирует "улицу", подминает под себя радикалов и даже устроил небольшой "испытательный полигон" во Львове, жёстко прессуя местного мэра Садового.

Кстати, Коломойский отлично понимает, что власть полноценна только тогда, когда ты контролируешь ключевые города и не позволяешь этим городам становиться очагами фронды. Львов в их перечне. Наряду с Киевом, Днепром и Одессой...

В третьих, он все очевиднее забирает под себя формирование медийной повестки, как бы веселя нас заявлениями о дефолте. Но на самом деле эти заявления становятся главными для обсуждения на внешних рынках...

Новости
Почему Порошенко отказывается уходить?

Ну и наконец, в четвёртых, ИВ активно занят сейчас формированием "правильной" (для него, разумеется) конфигурации будущего парламента... Ему, кстати, совершенно не нужна там монополия виртуального проекта... Слуга народа (он ведь этот проект точно полностью не контролирует). А потому работа идёт сразу по нескольким направлениям. Пакет акций и обязательная квота в том же Слуге... Активная поддержка партии Тимошенко (с коалиционными целями)... Скупка мажоритарных округов под вчерашних партнёров из того же !Відродження" (ну и прочих ярких единоличников). А также - и это главное - активное модерирование агрессивной "партии мэров", где главными фронтмэнами являются харьковский Кернес и одесский Труханов с расчетом на то, чтобы выбить серьёзные шансы в центре и на юго-востоке у конкурентных групп Ахметова и Левочкина)...

Большая игра очень большого и хитрого человека.

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Автор
Михаил ПодолякМихаил Подоляк
Персона
Игорь Коломойский
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Михаила Подоляка
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Комментарии
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Решетников Александр
Решетников Александр
Экс-глава Генштаба Украины Владимир Замана, занимавший по февраль 2014 года пост главнокомандующего Вооруженных сил, а затем уполномоченного Верховной Рады за деятельностью Минобороны страны рассказал всю правду о том как Порошенко сдал Крым и от кого получал приказы. Замана утверждает, что Порошенко и Путин были в сговоре. Порошенко сдал Крым вопреки логике и здравому смыслу взамен на признание его власти и президентское кресло.Также Замана уверен, что Порошенко очень опасный враг для Украины, который готов абсолютно на все ради власти и денежных потоков. Генерал уверен, что Крым можно было освободить от зеленых человечков за считанные дни и Путин никогда бы не пошел на открытую агрессию, поскольку Россию в тот же день задавили бы международной изоляцией, эмбарго на нефть и газ, отключение от международной банковской системы. У Украины были все шансы не допустить оккупации Крыма, но Порошенко лично возвращал армию назад, отдавал команду на вывоз оружия из воинских частей и позволил аннексию.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Забавно,но ещё месяц назад порохоботы называли Подоляка человеком Коломойского.
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Sergeychik Sergey
Sergeychik Sergey
Тарас Бор, Так а он что, опровергает это? Он же Вам "в глаза" называет Коломойского очень большим человеком, и критики действий ИВ в этой статье "в упор не видно"
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Решетников Александр
Решетников Александр
Тарас Бор, деньги... Глупый Педрило поверил горе-аналитикам, что Зеленский победил с помощью соцсетей. Теперь падло сорит наворованными у нас деньгами башляя журнашлюхам. Истерика. Зеленский победил благодаря искренности. Свиньям этого не понять.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
На большую хитрую ..опу всегда найдется огромный х..р с отмычкой
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2 из 3 ответов | показать все
Sergeychik Sergey
Sergeychik Sergey
Джонсон Саймон Ф., Так ить говорят, что на тот, который с отмычкой, есть большая хитрая с закоулками. А в Бени, чуствую, закоулков непочатый край.
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Oval Ann
Oval Ann
погромы будут?
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