Сам по себе взяточный замминистра Грымчак ничто. Классическое мимолетное провинциальное зло. Злобное и хамское. Обязательно - крикливое и понтовое (пока по зубам не получил).

Но все-таки он - идеальное отражение того внутреннего дерьма, которое мы никак не можем осознать сами про себя. У нас ведь всегда были и есть свои "матросы Железняки" - эти уродливые и обязательные движители и выгодоприобретатели любой гопнической революции. Малообразованные, вечно харкающие через щербатые зубы, постоянно стреляющие ради забавы в сторону нормальных людей, мятые и дурно пахнущие. Матросы. Время которых безгранично. И которые сбиваются в агрессивные стаи со своими крикливыми трубадурами, чтобы толпой заклевать любой цивилизованный диалог. С рукой на сердце, конечно, и с неизменным криком "Україна понад усе!", но обязательно с украденным миллионом). Осталось только прочитать портниковско-волоховскую сентенцию о том, что Грымчак обязан был воровать, чтобы переселенцам было сытнее жить...

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... Феномен Грымчака интересен двумя составляющими. Первая - всегда слишком очевидная. Практически весь патриотический спектр наш - это замаскированные Грымчаки. Жадно ищущие повод украсть. Они тупо и примитивно используют этнику, весь этот вышиваночно-гимновый фольклор, чтобы маскировать свою черноту. Самое ущербное, что есть в человеке - жлобство провинциалов. И ведь всегда есть аудитория, которая искренне верит этническим злобам. Хотя в их патриотизме и близко нет реальной любви к стране и тем более к людям, населяющим эту страну. Они любят только себя. Пять постыдных лет Порошенко - это и была кульминация государства грымчаков. Нарицательного государства гопников. Государства воров...

... Ничего ещё не кончилось. Мы таки должны до конца прочувствовать вкус всего того днища, на которое нас отправили эти пацаны)... Впрочем, вторая составляющая "феномена Грымчака" нам тоже хорошо известна. Никакой итоговой ответственности. В который уже раз вчерашние воровские гопники рассказывают о реванше, о языках, о том, что пение гимна освобождает от ответственности за крысиное воровство. "А что там такого? Это же наш парень? Чего вы так за этих сепаров-переселенцев переживаете?" Потому мы всегда в нищете, потому что Грымчака спрячут. Потому что некто Луценко точно не будет нести ответсвенности за то, что с 1997 года тянет в политику крыс. Потому что некто Порошенко точно не будет отвечать за то, что набил грымчаками свой "крутой список" на парламентских-2014. И, естественно, ни малейшей ответственности не понесёт упитанный парнишка Гройсман, сделавший в марте 2017 этого субъекта с крысиными замашками замом министра по вопросам времени оккупированых территорий...

Другой Грымчак, но с тем же пафосом и с той же людоедской философией уже сидит в телестудии и готов рассказать, кого и как надо вешать в этой стране)... Все эти субъекты тупо обворовывают годами самых нищих и обездоленных. И уверенны, что легко прикроют себя сказкой о патриотизме...

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