9 паспортов и побег из тюрьмы: ЦИК сняла с выборов кандидата в депутаты

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию на выборы в Верховную Раду кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Дмитрия Торнера.

44-й номер партии не является гражданином Украины и имеет ряд поддельных документов, информирует пресс-служба ЦИК. Ранее снять данного кандидата с выборов комиссию призвали МВС та СБУ.

Указывается, что Государственная миграционная служба сообщила ЦИК следующее: "Торнер (предыдущие фамилии Мальченко, Грозный) Дмитрий (предыдущее имя – Димитрий) Григорьевич, 28 августа 1980 года рождения, был документирован соответствующими паспортами гражданина Украины для выезда за границу, которые по состоянию на сегодня являются недействительными".

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Иллюстрация. Дмитрия Торнера сняли с выборов Коллаж

"Также Государственная миграционная служба отметила, что по имеющимся учетам территориальных органов ГМС Торнер Д.Г. по вопросам приобретения гражданства Украины в установленном порядке не обращался, оснований считать его гражданином Украины нет", – подчеркивается в сообщении.

В свою очередь СБУ и МВД установили, что Торнер скрывается от международного правосудия.

"В ходе досудебного расследования установлено, что лицо, которое сейчас представляется Дмитрием Григорьевичем Торнером, 1980 года рождения, начиная с 2007 года на основании поддельных документов получил 5 паспортов гражданина Украины на разные фамилии и с разными анкетными данными, а также 4 паспорта гражданина Украины для выезда за границу, с которыми осуществлял незаконное пересечение госграницы", – сообщили в СБУ.

На самом деле Торнер является гражданином Молдовы Некрасовым Дмитрием Григорьевичем, который находился в розыске правоохранительных органов за совершение преступления, предусмотренного ст. 317 (Побег из мест заключения) УК Республики Молдовы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия впервые за всю историю выборов в Украине показала на своем сайте фото всех кандидатов в народные депутаты, которые баллотируются в парламент по мажоритарных округах.

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