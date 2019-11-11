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11 ноября • обновлено в 18:45
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73% – не предел? В "Слуге народа" замерили рейтинг Зеленского

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В случае досрочных президентских выборов Владимир Зеленский мог бы повторить свой успех.

Об этом сообщается в телеграм-канале народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, который провел опрос среди своих подписчиков.

Он спросил, проголосовали бы они снова за Зеленского, почти спустя полгода после получения им президентской булавы.

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Так, участие в опросе приняли почти 9 тысяч человек, из которых 79% дали утвердительный ответ. Против выступил лишь 21% читателей Дубинского.

Опрос

Опрос

Телеграм-канал Дубинского

Напомним, на президентских выборах в апреле Зеленский набрал более 73% голосов во втором туре, и более 30% в первом.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Facebook президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно данным опроса КМИС за октябрь положительно к деятельности Зеленского на посту президента относятся 66% украинцев.

Нейтральное отношение к Зеленскому выразили 23% респондентов, тогда как 9% украинцев негативно оценили работу президента.

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Персоны
Александр Дубинский Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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