73% – не предел? В "Слуге народа" замерили рейтинг Зеленского

В случае досрочных президентских выборов Владимир Зеленский мог бы повторить свой успех.

Об этом сообщается в телеграм-канале народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, который провел опрос среди своих подписчиков.

Он спросил, проголосовали бы они снова за Зеленского, почти спустя полгода после получения им президентской булавы.

Так, участие в опросе приняли почти 9 тысяч человек, из которых 79% дали утвердительный ответ. Против выступил лишь 21% читателей Дубинского.

Опрос Телеграм-канал Дубинского

Напомним, на президентских выборах в апреле Зеленский набрал более 73% голосов во втором туре, и более 30% в первом.

Владимир Зеленский Facebook президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно данным опроса КМИС за октябрь положительно к деятельности Зеленского на посту президента относятся 66% украинцев.

Нейтральное отношение к Зеленскому выразили 23% респондентов, тогда как 9% украинцев негативно оценили работу президента.

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