"7 вопросов об обороне" - премьера на ObozTV

На ObozTV стартует новая программа "7 вопросов об обороне", созданная совместно с Независимым антикоррупционным комитетом по вопросам обороны (НАКО).

НАКО отправил кандидатам в президенты Украины семь ключевых вопросов о безопасности и обороне государства.

Из 44 кандидатов комитету ответили 16.

В студии ObozTV Роман Бессмертный, Руслан Кошулинский, Геннадий Балашов и Виталий Куприй, а также представители Юлии Тимошенко, Анатолия Гриценка, Александра Шевченка и Андрея Садового озвучат свои ответы.

Премьерный выпуск "7 вопросов об обороне" смотрите сегодня в 13:30 на ObozTV.

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