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17 января • обновлено в 16:09
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7 лет тюрьмы и штраф 9 млн: в Украине предложили наказывать за ложь

1.6т
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В Украине за недостоверную информацию и дезинформацию намерены сажать в тюрьму сроком до семи лет и штрафовать до 9,4 млн гривен.

Об этом говорится в проекте закона, который Министерство культуры, молодежи и спорта Украины вынесло на публичное обсуждение.

"Это уже второй этап общественного обсуждения законопроекта. Первый состоялся 15 ноября 2019 года. Публичное обсуждение документа продлится еще месяц, а потом состоится рассмотрение правительством и Верховной Радой Украины", – говорится в сообщении.

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В тексте документа указывается, что недостоверная информация – это ложные сведения (данные) о лицах или факты, события и явления, которых не существовало вообще или которые существовали, "но сведения о них неполные или искаженные".

Под дезинформацией нужно пониматьнедостоверную информацию, которая представляет общественный интерес. В частности, речь идет о нацбезопасности, территориальной целостности, суверенитете и обороноспособности Украины, праве украинского народа на самоопределение, жизни и здоровье граждан, состоянии окружающей среды.

За распространение дезинформации накладывается штраф в тысячу минимальных зарплат (4,7 млн грн на 1 января 2020 года). Однако штраф наложат только после третьего случая, если нарушитель опровергает ранее распостраненную им дезинформацию.

Если же он этого не делает, то заплатить придется уже 9,4 млн грн. При этом, если распространитель задекларировал желание уточнить информацию, но этого не сделал, то штраф составит 94 тысяч грн за каждый проступок.

Недостоверная информация

Недостоверная информация

"Систематическое умышленное массовое распространение заведомо недостоверных данных о фактах, событиях или явлениях, которые представляют угрозу нацбезопасности, общественной безопасности, территориальной целостности, суверенитету и обороноспособности Украины, права украинского народа на самоопределение, жизни и здоровья граждан, состояния окружающей среды в период отсутствия полного контроля Украины по государственной границе наказывается штрафом от 85 до 170 тысяч грн или исправительными работами от 1 до 2 лет", – говорится в законопроекте.

Особое место в документе выделено ботам и бото-фермам. Если дезинформация распространялась с их помощью, то нарушителю грозит тюремный срок от 2 до 5 лет. За финансирование таких действий – от 3 до 5 лет.

В случае же повторного распространения недостоверной информации или в группе лиц, то тюремный срок увеличивается от 5 до 7 лет.

Также в законопроекте предлагается ввести должность уполномоченного по вопросам информации. Кандидатов рассмотрит Кабмин по предложению Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, Министерства юстиции и уполномоченного по делам человека.

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Именно УПВИ будет решать, что является дезинформацией. Он имеет право требовать опровергнуть данные, и сможет обращаться в правоохранительные органы и суд из-за недостоверных данных.

Кроме того, украинцев намерены обучать основам медиаграмотности в школах, вузах и при повышении квалификации госслужащих.

Еще для СМИ хотят ввести "индекс доверия", который будет своеобразным знаком качества. Такую отметку получит любое медиа после проверки со стороны уполномоченного по вопросам информации. Он же будет разрабатывать и критерии, по которым этот "знак качества" будет присваиваться. Если СМИ поставило у себя индекс доверия, не получив его, то его оштрафуют на 94 тысячи грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде зарегистрировали скандальный законопроект о медиа в Украине.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Теги
Министерство культуры штрафы СМИ законопроект
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинцы, большевики создали Украину... вы сейчас живете в стране, границы которой определил Сталин... но вам этого знать нельзя...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
херасе, это ж 90% украинцев надо будет закрывать...
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
На посадку первый Обоз))
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