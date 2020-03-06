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7 марта • обновлено в 00:21
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63% украинцев не верят в новое правительство

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Большинство украинцев не считает, что новая власть сможет справится с проблемами, которые остаются на слуху уже долгое время.

Об этом свидетельствуют данные опроса в студии "Свободы слова" с Савиком Шустером. Задавая вопрос о доверии к новому правительству, Шустер отметил, что все проблемы, которые им предстоит решить, обсуждаются уже много лет.

"Все что мы обсуждали, это проблемы, которые мы обсуждаем уже много лет", - сказал ведущий.

Украинцы не верят в новое правительство

Украинцы не верят в новое правительство

Скриншот из видео

Так, 63% опрошенных считают, что новое правительство не справится со старыми проблемами и только у 37% иное мнение. При этом, ранее 94% опрошенных заявили, что поддерживают идею смены Кабмина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 марта депутаты ВРУ назначили новый состав Кабинета министров Украины. До этого они поддержали назначение Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персона
Савик Шустер
Место
Украина
Теги
правительство Кабинет министров Украины
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