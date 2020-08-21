Армянская модель или "итальянская забастовка": что ждет Беларусь. 5 сценариев

Несмотря на внешнее затухание волнений на улицах, народный протест белорусов расширяется вглубь страны. Его участники, оппозиция и политические эксперты едины во мнении – страна прошла точку невозврата.

Украинские эксперты размышляют о путях поглощения соседнего государства Россией, а внутри Беларуси задаются только одним вопросом: когда уйдет Лукашенко. По шкале от прекращения протестов до эскалации конфликта обсуждается более 5-ти сценариев развития ситуации. Какие их них наиболее вероятны, разбирался OBOZREVATEL.

Диалог власти и общества

Диалог с властью стал основным требованием последней резолюции совета оппозиции. Например, бывший министр культуры Беларуси и член совета оппозиции Павел Латушко заявил, что от действующей власти ждут конституционной реформы.

"Возможно, будут происходить изменения в конституцию и начнутся определенные политические уступки",– комментирует OBOZREVATEL глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

"Так, Беларусь будет переходить в статус президентско-парламентской республики или парламентско-президентской. Тогда, условно, будут сформированы политические силы, которые создадут конкуренцию внутри страны. Это первый сценарий. Тогда удастся избежать жестокого пролития и мы не увидим там русских войск", – добавил он.

Однако белорусские эксперты не верят, что Лукашенко хотел бы обсуждать хоть какие-то предложения оппозиции или, в принципе, готов к диалогу. Между тем этот вариант мало устроит Россию. Так, от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова уже прозвучали меседжи о "неидеальных выборах" и необходимости "диалога между властью и обществом".

Международники убеждены, что Лукашенко не сможет остаться у власти

Венесуэльский сценарий

Набравший на выборах якобы 80% Лукашенко сегодня теряет легитимность даже в глазах сторонников. Эксперты не в шутку предполагают, что совершенные им ошибки часто были подсказаны людьми из окружения, желающими ему скорой отставки. Понимая, что Лукашенко откажется добровольно покинуть должность, оппозиция развивает идею "мирной передачи власти".

Созданный оппонентом Лукашенко на выборах Светланой Тихановской координационный совет призван провести передачу власти и объявить перевыборы президента. В другом варианте, если Тихановская сможет занять заявленную ею позицию национального лидера до отставки действующего президента, в стране будет создано второе правительство.

"Похожие параллели с ситуацией двоевластия можно провести с кризисом в Венесуэле", – рассказал OBOZREVATEL директор белорусского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.

"Валерий Цепкало также создал комитет, главная задача которого – способствовать делегитимизации действующего режима в Беларуси. Все это – заявка на создание параллельного правительства", – добавил он.

При этом сценарии следующим шагом оппозиции должно быть признание второго правительства международным сообществом. А то, что Тихановская уже начала налаживать контакт с западом, стало заметно по числу ее обращений к странам ЕС.

"По нашим сведениям, Кремль сейчас ведет переговоры с рядом бывших и действующих чиновников с целью убедить их выступить против Лукашенко и присоединиться к этому совету. Ключевой вопрос в том, признает ли Россия этот орган как альтернативное правительство", – добавил политолог.

Армянская модель

Самым вероятным сценарием сегодня политологи называют арменизацию Беларуси. Таким образом, в стране повторяется та же ситуация, имевшая место в Армении, когда Кремль не оказывает поддержки Лукашенко, как не оказал однажды президенту Армении Саркисяну.

"Смысл заключается в том, что Россия вместе с западными странами способствует уходу Лукашенко. При этом, Запад признает особый характер отношений Беларуси с Россией. Тогда, при том, что после этого Армения заявила об углублении военно-политической интеграции с РФ, она получила определенную свободу действий в выстраивании связей с ЕС, но в рамках своих обязательств с ВТО и Евразийским экономическим союзом", – рассказывает белорусский политолог Сивицкий.

По его мнению, такую модель Россия сегодня активно обсуждает с европейскими столицами. Да и в ЕС, подчеркивают политологи, сегодня готовы отдать РФ разрешение белорусского кризиса. Фактически процесс замер на том, будет ли в эту игру играть Россия.

"На самом деле, дальнейшая судьба центральноевропейских государств и Европы зависит от ситуации в Беларуси. Справится мир с тем желанием и той политикой, аншлюса или аннексия Беларуси, которую сейчас реализует Лукашенко как "рука Москвы". Ведь целью Путина является восстановление империи – Советского Союза ", – считает эксперт Роман Безсмертный

Итальянская забастовка

По мнению бывшего министра культуры Беларуси и участника координационного совета оппозиции Павла Латушко, если Лукашенко откажется реагировать на людей на улицах, то массовое восстание постепенно перейдет в состояние "итальянской забастовки".

Термин появился в 1904 году после протеста итальянских железнодорожников. В классическом понимании, это означает, что люди продолжат выходить на работу, но выполнять ее будут крайне непродуктивно, не принося результат. К какой низкой прибыли это приведет на заводах и госпредприятиях – очевидно.

Оппозиция не намерена прекращать протесты, пока Лукашенко не согласится на диалог

Зеленые человечки

К силовому сценарию с введением войск в РФ также готовились. По информации бывшего посла Украины в республике Беларуси Романа Бессмертного, в страну уже заехали "зеленые человечки". "Без идентификационных знаков, автомобили без номеров, а солдаты без шевронов. Белорусы их называют "Вежливые люди". Это проявится настолько, насколько оппозиции удастся самоорганизоваться",– считает Бессмертный. По его словам, если оппозиция не сможет взять власть в свои руки, введение войск РФ в Беларусь возможно уже к концу этой недели.

"Обнародовать переходное правительство, взять под контроль ситуацию с точки зрения диалога с дипломатическим корпусом и правительствами других стран. Если же оппозиция настроит диалог со страйкерами, она возьмет ситуацию под контроль и по факту начнет управлять. Если это случится – не смыкнется ни Путин, ни Лукашенко", – считает Безсмертный

А по мнению эксперта Сергея Быкова, силовой сценарий возможен, если народные протесты перейдут в стадию революции. В таком случае введение российских войск сможет превратить Беларусь в гибридный вариант "большой БНР":

"Если протесты будут переходить в революционную фазу. Если будет насилие против чиновников, полицейских – тогда вероятно, что РФ введет свои войска, чтобы помочь властям Беларуси,– считает Быков, – они могут использовать войска для поддержки власти в странах, входящих в ОДКБ. Тогда мы сможем получить историю, когда российские военные будут фактически обеспечивать подавление восстаний".

Однако с момента оглашения результатов выборов, в Кремле дилемма: поддержать Лукашенко или народ. Выбирать помощь лидеру, который несколько раз сам себя дискредитировал, был "забанен" всем миром и не признается легитимным народом своей страны, для РФ было бы не логично. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что сейчас нет такой потребности оказывать Беларуси военную помощь.

Как подчеркнул OBOZREVATEL украинский эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, разговоры о военной технике вообще не имеют оснований.

"С 97-го года Беларусь входит в состав союза государства Республики Беларусь с РФ. Вооруженные силы Беларуси по сути является частью ВС РФ. О какой агрессии или вторжение может идти речь?" – комментирует Самусь.

Военное положение

Альтернативный введению войск РФ т. н. жесткий сценарий возможен в случае активизации волны протеста. Однажды попытки подавить массовое восстание путем арестов и избиения людей Лукашенко уже предпринял, почему он не повторит это снова?

Лукашенко может попытаться ввести военное положение, чтобы подавить протесты

"Если мы увидим рост протестных акций, неповиновение органам государственной власти, если продолжится раскол в элитах – все это подтолкнет Лукашенко к введению военного положения. Мы уже видим, что какие-то части перебрасываются в западную Беларусь...Но в таком случае Лукашенко рискует потерять даже поддержку армии, которая не пойдет против собственного населения", – считает белорусский эксперт Сивицкий.

Россия "сольет" Лукашенко

Ряд политологов продолжает характеризовать выход людей на улицы в Беларуси как "протест без направления". Но действительно, ключевым в лозунге "Стоп таракан" был импульс остановить режим безконечной власти одного человека. Но путать протест против фальсификации выборов со сменой вектора страны будет ошибочно.

"У белорусской оппозиции и нет ни политических, ни геополитических требований. Давайте представим, что сбрасывают Лукашенко, что дальше происходит? Тихановская побеждает. Если Тихановская говорит, что мы просто становимся свободной страной, остается вопрос, а вы с кем?" – добавил Самусь.

Комитет по подготовке трансфера власти Тихановской также уже заявил, что их целью не является пересмотр внешней политики.

"Россия поняла, что Лукашенко стал токсичным для собственного народа, который в большинстве своем пророссийский. И даже в глазах этой части Лукашенко потерял легитимность. Поэтому Кремль будет "сливать" Лукашенко по мере того, как ситуация будет выходить из под контроля", – сказал Сивицкий

По мнению международников, в Кремле сегодня только заинтересованы в действиях оппозиции.

"Конечно, люди протестуют искренне и президент им надоел. Но я уверен, что спецслужбы РФ используют протест для того, чтоб давить на Лукашенко и действовать в российском сценарии", – добавил Самусь.

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