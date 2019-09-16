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16 сентября • обновлено в 09:34
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"40 лет оккупации": Волкер рассказал, когда Россия вернет Крым

3.4т Читать материал на украинском

Россия, оккупировавшая Крым, со временем вернет Украине украденный полуостров.

Об этом в интервью "1+1" заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Дипломат отметил, что верит в возвращение Крыма.

"Да, да, я верю. Мы видели, как это происходило с балтийскими странами. Советский Союз вернул им независимость после 40 лет оккупации. Запад, Соединенные Штаты, другие страны держались твердой линии и не признавали принудительного включения этих стран в Советский Союз. Также мы имеем очень жесткую позицию по Крыму – мы не согласимся с российской аннексией полуострова. Относительно этого было заявление Майкла Помпео прошлого года", – рассказал он.

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Волкер подчеркнул, что аналогичной позиции придерживаются в Евросоюзе.

"Очень важно, что мы определились с правильной позицией и остановились на этом. Ведь время меняет все, и одного дня, думаю, Крым вернется в состав Украины", – заключил он.

Курт Волкер

Курт Волкер

Как сообщал OBOZREVATEL, Курт Волкер заявил, что России нужно дать возможность легко отступить с Донбасса, тогда боевые действия в Украине прекратятся.

Также дипломат отметил, что возвращение оккупированных территорий Донбасса под контроль Украины возможно лишь после выборов.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Курт Волкер
Место
Украина
Теги
Крым Россия - страна-агрессор
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Смешно. Прибалтика отделилась в результате распада Советского Союза. При этом очень важна была позиция местных элит, которые были за самостоятельность и местного населения, которое частично выступало за самостоятельность, а частично было просто куплено на обещания богатой жизни, причем русскоязычному меньшинству обещалось полное равноправие. В Крыму же местное население относится к Украине как к оккупанту, а к России - как к своей Родине. Так что Волкер "мощно опозорился" со своим сравнением.
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1
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Н Олег
Н Олег
небольшая разница в том, шо шпроты, в большинстве, мечтали выйти из Союза [это их право, но за лишение прав местных русских ответят] --- а крымчане ПОГОЛОВНО мечтали вернуться в Россию -- что и произошло ...
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hunt andres
hunt andres
Жаль, что Курт этого не увидит. А параллель с балтией не уместна абсолютно.
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