"40 лет оккупации": Волкер рассказал, когда Россия вернет Крым

Россия, оккупировавшая Крым, со временем вернет Украине украденный полуостров.
Об этом в интервью "1+1" заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер. Дипломат отметил, что верит в возвращение Крыма.
"Да, да, я верю. Мы видели, как это происходило с балтийскими странами. Советский Союз вернул им независимость после 40 лет оккупации. Запад, Соединенные Штаты, другие страны держались твердой линии и не признавали принудительного включения этих стран в Советский Союз. Также мы имеем очень жесткую позицию по Крыму – мы не согласимся с российской аннексией полуострова. Относительно этого было заявление Майкла Помпео прошлого года", – рассказал он.
Волкер подчеркнул, что аналогичной позиции придерживаются в Евросоюзе.
"Очень важно, что мы определились с правильной позицией и остановились на этом. Ведь время меняет все, и одного дня, думаю, Крым вернется в состав Украины", – заключил он.
Курт Волкер
Как сообщал OBOZREVATEL, Курт Волкер заявил, что России нужно дать возможность легко отступить с Донбасса, тогда боевые действия в Украине прекратятся.
Также дипломат отметил, что возвращение оккупированных территорий Донбасса под контроль Украины возможно лишь после выборов.
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