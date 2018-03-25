4 года войны: у Порошенко показали врагам, как он "угробил" страну

За четыре года боевых действий на территории Украины в стране стабилизировалась и начала расти экономика, проводятся структурные реформы, восстанавливается армия, ремонтируются дороги, строятся школы и детские садики, а также была сформирована международная коалиция союзников.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник президента Украины Юрий Бирюков, отметив, что в стране остается много людей, которые продолжают активно критиковать власть и винить ее во всех бедах.

"За эти 4 года в воюющей стране не вводили карточную систему отпуска продуктов, не сокращали (наоборот - увеличивали) социальные выплаты, не вводили дополнительные налоги на машины/отпуска/походы в ресторан, не вводили обязательную трудовую повинность, не ограничивали выборы/права и свободы/прессу и соцсети", - заявил Бирюков.

Новости Порошенко назвал стратегическую цель Украины

Он написал, что "не Петр Порошенко аннексировал Крым и оккупировал Донбасс. Не он вырезал заводы в Донецке и Луганске".

"И если отвлечься от ботоферм и резидентов - все равно, в нашей стране остается гигантская толпа идиотов, которые искренне кричат про зраду и винят во всех проблемах именно руководство Украины, скромно обходя вниманием страну-соседку. Мы называем этих людей зрадофилами. Но не пора ли уже сказать очевидное? Они - враги", - добавил Бирюков.

Как писал "Обозреватель", ранее президент Украины Петр Порошенко пригрозил Российской Федерации полным разрушением.