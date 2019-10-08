''Нельзя сдавать интересы Украины'': Вакарчук из Вашингтона раскритиковал ''формулу Штайнмаера''

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук призвал не прятать за "формулой Штайнмаера" сдачу украинских интересов.

Об этом он заявил в комментарии OBOZREVATEL. По словам политика, "нельзя за виртуальными названиями формул, непонятных соглашений прятать то, что граждане Украины не примут. Прятать сдачу суверенитета, сдачу безопасности".

Акции же на Майдане Незалежности Вакарчук назвал подтверждением того, что в Украине никто не готов получить мир любой ценой.

"Должны формировать собственную повестку дня, а не следовать чужой, навязанной врагом. Мы хотим мира на наших условиях, а не на условиях, которые диктует Москва. Никаких выборов до полного контроля над всей территории Украины. Никакого специального статуса по сценарию России. Никакой сдачи суверенитета. Мы этого не допустим", — отметил политик.

Протест в столице против "формулы Штайнмаера"

При этом сам нардеп с 29 сентября по 5 октября находился в командировке в США. Как пояснили OBOZREVATEL в пресс-службе партии, Вакарчук участвовал в мероприятиях Стэнфордского университета.

"Там он принимал участие в презентации учебной программы для украинцев Ukrainian Emerging Leaders, которую Вакарчук поддерживает уже третий год", — пояснил пресс-секретарь "Голоса" Ярема Дух.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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