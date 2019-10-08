''Нельзя сдавать интересы Украины'': Вакарчук из Вашингтона раскритиковал ''формулу Штайнмаера''

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук призвал не прятать за "формулой Штайнмаера" сдачу украинских интересов.
Об этом он заявил в комментарии OBOZREVATEL. По словам политика, "нельзя за виртуальными названиями формул, непонятных соглашений прятать то, что граждане Украины не примут. Прятать сдачу суверенитета, сдачу безопасности".
Акции же на Майдане Незалежности Вакарчук назвал подтверждением того, что в Украине никто не готов получить мир любой ценой.
"Должны формировать собственную повестку дня, а не следовать чужой, навязанной врагом. Мы хотим мира на наших условиях, а не на условиях, которые диктует Москва. Никаких выборов до полного контроля над всей территории Украины. Никакого специального статуса по сценарию России. Никакой сдачи суверенитета. Мы этого не допустим", — отметил политик.
Протест в столице против "формулы Штайнмаера"
При этом сам нардеп с 29 сентября по 5 октября находился в командировке в США. Как пояснили OBOZREVATEL в пресс-службе партии, Вакарчук участвовал в мероприятиях Стэнфордского университета.
"Там он принимал участие в презентации учебной программы для украинцев Ukrainian Emerging Leaders, которую Вакарчук поддерживает уже третий год", — пояснил пресс-секретарь "Голоса" Ярема Дух.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.
РосСМИ распространили информацию о том, что украинская делегация якобы, как и другие участники переговоров в Минске, подписала нашумевший план по Донбассу – "формулу Штайнмайера".
После этого президент Украины Владимир Зеленский провел срочный брифинг, на котором сообщил, что Украина согласовала, но не подписала "формулу". Он пообещал, что "капитуляции не будет".
1 и 2 октября недовольные подписанием "плана Штайнмайера" украинцы вышли на акции протеста под здание Офиса президента и на Майдан Независимости.
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