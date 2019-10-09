Ни одного законопроекта! Всплыли скандальные факты о нардепах ''Слуги народа''

22 народных депутата от партии "Слуга народа" не зарегистрировали в Верховной Раде за полтора месяца работы ни одного проекта закона.

Соответсвующую информацию OBOZREVATEL получил на сайте парламента. Так, на официальном ресурсе указано, что помимо "слуг народа" таким антирекордом отличились 5 нардепов от группы "За будущее", а также один внефракционный мажоритарщик.

В монобольшинстве по состоянию на утро 9 октября не проявили законодательной инициативы такие нардепы: Ирина Аллахвердиева, Максим Березин, Андрей Боблях, Лада Булах, Артем Дмитрук, Александр Завитневич, Максим Заремский, Валерий Зуб, Иван Калаур, Олег Колев, Юрий Кузбит, Сергей Кузьминых, Анна Личман, Павел Мельник, Сергей Нагорняк, Дмитрий Налетов, Сергей Северин, Андрей Стрихарский, Ростислав Тистык, Любовь Шпак, Павел Якименко и Нелля Яковлева.

За полтора месяца ни одного законопроекта Скриншот

В группе "За будущее" ни подали ни одного проекта закона Виктор Балога, Геннадий Вацак, Сергей Минько, Виктор Мялик и Юрий Шаповалов. Среди внефракционных - Руслан Требушкин. Стоит отметить, в других фракциях парламента каждый народный избранник стал автором или соавтором как минимум одного проекта закона.

При этом за свою работу народные депутаты получают в разы больше чем средняя зарплата по Украине. В начале октября Аппарат Рады опубликовал данные о первой зарплате "слуг народа". Так, к примеру, нардеп Ирина Аллахвердиева "грязными" получила 42 тысячи гривен, Максим Березин 41,2 тысячи гривен, Валерий Зуб 48,6 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель главы фракции "Слуги народа" утверждает, что среди его коллег-депутатов нет сумасшедших или больных людей.

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