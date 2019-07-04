ГлавнаяНовости
МоваЯзык
БлогиМир
Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Блоги - Новости политики

Наталія Балюк
Наталія Балюк
Все статьи автора

З таким же "успіхом" могли обрати президентом Медведчука

2.4тЧитать материал на украинском

Концентрація гидотних новин стає такою сильною, такою токсичною, що хочеться просто кудись заховатися і, як у дитинстві, накритися ковдрою і сказати: "Я у домику". Бо навколо якийсь армагеддон!

Напередодні президентських виборів я писала кілька відчайдушних статей, де передба­чала трагічні наслідки перемоги Зеленського для України. Поперед­жала, благала… Треба було бути зовсім слі­пим чи засліпленим, чи зазомбованим, аби не розуміти, які шалені ризики для країни, що воює, несе обрання на найвищу державну по­саду цього бездарного шоумена. Так-так, саме бездарного, бо єдине, що у нього добре вихо­дило, — це одноманітно кривлятися і корчити гримаси. Чим він, зре­штою, і продовжує займатися вже на посаді президента країни.

Новости
6-й тиждень дипломатії Зеленського: початок цинічніх реалій міжнародної політики

Я розуміла, що від люди­ни, яка не має зелено­го поняття у державному управлінні, і яка водночас тіс­но пов’язана з одіозним олігар­хом-хижаком Коломойським, ні­чого доброго чекати не варто. Реванш був неминучий. Як Зе­ленський не маскувався під час виборчої кампанії, уникаючи прямих відповідей на принципо­ві питання, сигнали, що надхо­дили від його оточення, не дава­ли шансів сподіватися на краще. Зрештою, реваншисти, на відмі­ну від Зеленського, не маску­валися, вони, сидячи на валіз­ках, нетерпляче чекали на його перемогу. Та й Зеленський аж ніяк не тягнув на проукраїнсько­го політика. Але я недооцінила масштаби трагедії! А особливо спринтерську швидкість, з якою відбуваються реванш і зрада! Тепер уже справжня зрада, а не висмоктана з пальця, яку так вміло розганяли серед наївних і довірливих українців напере­додні президентських виборів російські агенти впливу.

У перші дні президентства Зеленського я не могла до кінця зрозуміти: до влади прийшли несвідомі пройдисвіти чи ціл­ком свідомі вороги? Або ж має­мо такий собі гібридний варіант, коли некомпетентністю, недо­лугістю новообраного глави держави користається ворог? Останні події та дії представни­ків новообраної влади — від іс­терик Зеленського до відверто проросійських заяв його най­ближчого оточення — остаточ­но розвіюють щонайменші сум­ніви. Як писав Станіслав Єжи Лєц: негарно підозрювати, коли абсолютно впевнений.

Новости
Реанімація "нормандського формату": інтереси Путіна і тактика Зеленського

Перший справжній шок ви­кликала ідея керівника тоді ще адміністрації, а тепер вже офісу президента, Андрія Богдана про референдум щодо мирних пе­реговорів з Росією. Зрозуміло, "миритися" Росія готова лише на її умовах. Ще з часів агре­сії щодо Грузії це називається "примушуванням до миру". Та якщо речі називати своїми іме­нами, то це — капітуляція. Це був перший пробний камінчик но­вої влади щодо здачі інтересів України, підготовка ґрунту для капітуляції. З таким самим "успі­хом" українці могли б обрати президентом Медведчука. Точ­ніше, з такими самими наслід­ками. Подальший розвиток по­дій лише підтверджує цю тезу.

Прес-секретар Зелен­ського Юлія Мендель ні сіло ні впало заявила, що українські військові "підда­ються на провокації і стріля­ють по житлових будинках, шко­лах і дитячих садках". Ця заява один в один повторила мантри кремлівської пропаганди. Ро­сійські ЗМІ вмить відреагува­ли на цей "точний пас". "Прес-секретар Зеленського визнала, що Збройні сили України вбива­ють жителів Донбасу", — новина з таким кричущим заголовком з’явилася на всіх російських сайтах. А ось реакції шефа пані Мендель не було. Жодної! Пре­зидент-державник мав би її негайно звільнити та спрос­тувати антидержавне вислов­лювання свого речника. Нато­мість з’явились його заяви, які, по суті, виправдовували оку­панта.

Як тільки він дав вказів­ку "перестати стріляти", одра­зу ж отримав "отвєтку": коли у Мінську озвучувались його ми­ролюбні ініціативи, ворог поси­лив обстріли, в результаті яких загинули наші бійці. Зеленський тоді прокоментував, що Росія, мовляв, втратила контроль над бойовиками. Кілька днів тому, в результаті обстрілу санітар­ного автомобіля, Україна знову зазнала людських втрат. І зно­ву в реакції Зеленського жод­ного згадування про агресора, натомість заклик до міжнарод­них партнерів, аби вони відреа­гували. Вони "відреагували" за кілька днів до того, повернув­ши Росію в ПАРЄ без виконан­ня будь-яких умов. Після того рішення Зеленський лише без­порадно розводив руками та ки­вав на "папєрєдніков", мовляв, це рішення було прийнято ще за президентства Порошенка, просто його не афішували.

Новости
В Офісі Зеленського ігнорують ЗМІ?

Сказав, що знав про це рі­шення ще під час зустрічі з Макроном і Меркель, але чо­мусь тоді не повідомив про це українське суспільство. Зго­дом стало зрозуміло, чому. Бо йому начебто пообіцяли, що натомість, як бартер, Ро­сія звільнить українських мо­ряків. Зеленському під парла­ментські вибори дуже хотілося продемонструвати українцям приклад успіху — тріумфаль­но повернути наших моря­ків.

Справді, Росія готова була звільнити заручників, але не згідно з рішенням Міжнарод­ного суду ООН, а на своїх ци­нічних умовах: як кримінальних злочинців для відбування пока­рання в Україні. Спецпредстав­ник США Курт Волкер назвав цю пропозицію Росії для України пасткою. По суті, моряків мали би звільнити ціною зради. Укра­їна мала би визнати їх винними, відтак Росія руками української влади себе відмила б, пере­клавши відповідальність за злочин на жертву злочину. Цю спецоперацію Кремля зірвав міністр закордонних справ Пав­ло Клімкін, врятувавши Україну від ганьби. Він, очевидно, сві­домо не узгодив з президен­том ноту Росії на її непристойну пропозицію, оскільки розумів, що Зеленський може не пого­дитись на адекватну відповідь Росії. За це міністр отримав пу­блічне шмагання від президен­та (так би Мендель шмагав за її скандальні заяви).

Новости
Про художній музей Зеленського

Тим часом як снігова ла­вина нагромаджувались новини про щораз скан­дальніші кадрові призначення Зеленського. Після першої хви­лі, коли посади отримали його друзі і партнери, так чи інакше пов’язані з "95 Кварталом", у хід пішли одіозні кадри часів Януко­вича. Причому найбільше таких, м’яко кажучи, сумнівних осіб чо­мусь призначають саме в СБУ… Паралельно йде повзучий ідео­логічний відкат: атака на мову, посилення інформаційної оку­пації (до телеканалів News one та 112-го Медведчук докупив ZIK та "Інтер"). Водночас через продажні суди реваншисти на­магаються знівелювати деко­мунізацію, повертаючи радянські назви вулиць і проспектів. Cкасування через Окружний суд Києва рішення про пере­йменування саме Московсько­го проспекту на проспект Бан­дери — як лакмусовий папірець реваншу, як виклик, як провока­ція. І увесь цей жах відбуваєть­ся на тлі виборчої кампанії, де на поверхню спливають настільки одіозні та гидотні персонажі, що виникає стійке відчуття дежавю.

Ну і вишенька на торті (ду­маю, не остання) — ідея того ж Богдана повернути російську мову як регіональну, тобто, по суті, реанімувати скандальний закон Ківалова-Колесніченка. Знову як механізм пропонує ре­ферендум. Це вже не черговий пробний камінчик, а ціла каме­нюка, яку він закидає суспільству.

Новости
Перший місяць президента Зеленського: ось куля пролетіла – і ага ...

Чомусь мені весь час при­виджується за спиною Богдана тінь Медведчука? Може, тому, що керівник офісу президен­та Зеленського весь час нама­гається проштовхнути крем­лівський сценарій? Бо якщо зібрати докупи усі висловлю­вання представників цієї вла­ди, то складається враження, що вони тією чи іншою мірою, але системно і методично, пра­цюють на Росію.

В українців залишаєть­ся єдиний шанс цей проро­сійський реванш зупинити чи принаймні пригальмувати — це вибори до Верховної Ради 21 липня. Пожартували, поекспе­риментували, і досить! Які ще потрібні докази виборцям Зе­ленського, що їхній кандидат якщо сам не агент Кремля, то принаймні маріонетка в руках проросійських реваншистів. Адже президент не дає жодно­го сигналу суспільству, що ре­ванш неприйнятний.

Новости
Зеленського запросили в Донецьк. А Путін буде?

Зверніть увагу, що нара­зі Зеленський не має біль­шості у парламенті. Мож­на собі уявити, що буде, коли він її отримає. Якщо виборці не ви­конають "роботу над помилка­ми", незабаром під черговим "благим наміром" миру чи уник­нення жертв отримаємо повну капітуляцію і, як наслідок, — де­монтаж держави. Якщо хтось думає, що черговий Майдан пе­реламає ситуацію, то розчарую цих наївних романтиків. Росія тільки на це і чекає. Цього разу вже буде готова у всеозброєн­ні до такого розвитку подій.

Ба більше! Мені здається, що рука­ми реваншистів Кремль усіляко провокує внутрішнє збурення. Рішення судів про повернення радянських назв вулицям — лан­ка саме цього сценарію. Путіну треба наочно довести світу, що Україна не є самодостатньою, стабільною державою, що її розривають внутрішні протиріч­чя — тому йому так важливо весь час підживлювати ідеологічні конфлікти, у тому числі і мовний. Чергову революцію Росія по­дасть світові на блюдечку як до­каз громадянської війни. Мов­ляв, бачите, ми ж вам п’ять років доводили, що "нас там нет", а на сході України звичайний грома­дянський конфлікт, спровокова­ний мовною політикою майда­нівської влади. Мовляв, дайте Донбасу автономію, в тому чис­лі мовну, і все буде о’кей. Остан­ні мовні ініціативи Богдана цю кремлівську політику і транслю­ють. Допустити такого розвитку подій ми не маємо права. Зла­мати сценарій Путіна ще можна цивілізованим шляхом — через парламентські вибори!

Якщо реваншисти отрима­ють більшість чи, не дай Боже, конституційну більшість, ці ви­бори можуть стати останніми…

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Автор
Наталія БалюкНаталія Балюк
Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Володимир ЗеленськийВіктор МедведчукІгор КоломойськийАндрей БогданИгорь КоломойскийВладимир ЗеленскийВиктор Медведчук
Место
Украина
Источник
Источник:Високий Замок
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
0
Смешно
5
Интересно
26
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Автор абсолютно права, только забыла уточнить, что во всём происходящем винить нужно не Владимира Александровича, он честно выполняет приказы, а Петра Алексеевича, результаты пятилетних "реформ" которого мы сейчас пожинаем.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Звон Владимир
Звон Владимир
UaDonetsk Umka, любопытно: а чьи по Вашему приказы выполняет Владимир Александрович, точнее, как он сам велел себя называть - Владимир Зеленский?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel