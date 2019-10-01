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1 октября • обновлено в 22:42
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Михаил Бродский
Михаил Бродский
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Пора давно понять, что мы проиграли войну

3.8т

Очень умно все вещают, но если честно с войной нужно заканчивать. Пора давно понять, что мы проиграли войну и подписали акт о капитуляции (Минск).

Сейчас просто доделывается то, что начал и должен был сделать Порошенко. Он боялся, он пришёл к власти через бунт и революцию. Зе может и пусть делает. Он просто заканчивает начатое. И люстрацию нужно отменить, или люстрировать всех причастных к власти с 2014.

Да, я забыл, что всё это начала Тимошенко своим договором по газу. Голосуйте за неё

Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Обозреватель

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Автор
Михаил Бродский Михаил Бродский
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина Киев
Источник
Источник: Facebook Михаила Бродского
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Комментарии
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ БЫВАЕТ!
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Мыкола Пыпыско
Мыкола Пыпыско
Иди проси прощения у Фукса, Мишо! :))))))
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Н Олег
Н Олег
они проиграли войну? ... пока нет ... б@ндеры проиграли локальное столкновение и отступили ... победить могут только сами украинцы, если, как 70 лет назад немцы, поймут и скажут себе, и детям накажут -- НИКОГДА БОЛЬШЕ.
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