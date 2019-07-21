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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"300 грн за голос": в "Слуге народа" раскрыли схемы подкупа избирателей

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На внеочередных выборах в Верховную Раду некоторые политические силы покупали голоса украинцев за 300-500 гривен.

Об этом, как передает корреспондент OBOZREVATEL, после окончания голосования 21 июля в штабе партии "Слуга народа" заявил руководитель штаба политсилы Александр Корниенко.

Отметим, на протяжении дня выборов полиция зафиксировала более 1,5 тысяч обращений от граждан о несоответствии процесса голосования нормам закона, хотя в целом обошлось без каких-либо системных срывов.

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Брифинг Корниенко в штабе "Слуги народа"

Брифинг Корниенко в штабе "Слуги народа"

Брифинг Корниенко в штабе "Слуги народа"

Брифинг Корниенко в штабе "Слуги народа"

Более детально о нарушениях и скандалах на досрочных парламентских выборах читайте по ссылке.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
Теги
политика подкуп Партия "Слуга народа" фотографии
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