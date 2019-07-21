"300 грн за голос": в "Слуге народа" раскрыли схемы подкупа избирателей

На внеочередных выборах в Верховную Раду некоторые политические силы покупали голоса украинцев за 300-500 гривен.

Об этом, как передает корреспондент OBOZREVATEL, после окончания голосования 21 июля в штабе партии "Слуга народа" заявил руководитель штаба политсилы Александр Корниенко.

Отметим, на протяжении дня выборов полиция зафиксировала более 1,5 тысяч обращений от граждан о несоответствии процесса голосования нормам закона, хотя в целом обошлось без каких-либо системных срывов.

Брифинг Корниенко в штабе "Слуги народа"

Брифинг Корниенко в штабе "Слуги народа"

Более детально о нарушениях и скандалах на досрочных парламентских выборах читайте по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

21 июля 2019 года в Украине прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись по всей территории Украины в 8:00 и закрылись для подсчета голосов в 20:00.

По подсчетам руководства парии "Слуга народа", их представители могут выиграть на 80 мажоритарных округах по всей Украине

О данных Национального экзит-пола о первых результатах голосования читайте по ссылке.

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