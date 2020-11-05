Российский имперский шовинизм куда страшнее, чем коронавирус. Об этом украинцы неоднократно убедились на своем историческом опыте. Когда в 2021 году мы будем праздновать 30-летие со времени восстановления украинской государственности, для официальной России это траурная дата. Ведь проходит 30 лет с момента распада СССР. Момента, который Путин определил как величайшую геополитическую катастрофу ХХ века.

Конечно, можно было и не вспоминать об этом сомнительное высказывании, если бы не то, что в современной Российской Федерации, как и прежде в бывшем Советском Союзе, очень любят подгонять какие либо важные события к определенным историческим датам. То есть нельзя исключать того, что именно под эту “трагическую” для Кремля дату в Москве не запланировали одновременное втягивание Украины и Беларуси в новый союз с Россией. Это четко прослеживается по резкому увеличению градуса имперской истерии в Российской Федерации. Штатные пропагандисты на телевидении и в прессе, уже совсем не таясь, провозглашают, что без Украины Россия существовать не может.

Путина совершенно не волнует, что многие захваченных ранее и присоединенные к России силой чужие территории остаются слабо или вообще почти не заселенными. И это происходит не только в Сибири на Дальнем Востоке, но и европейской части Российской Федерации. Даже в ее черноземных областях.

Шовинистические силы после прихода в 2000 году к власти Путина вместо того, чтобы наладить добрососедские отношения с соседними странами и поддерживать эти отношения таможенными, культурными, экономическими, торговыми, инвестиционными и другими общими соглашениями, решили пойти другим путем. Путем неоколонизации и откровенной конфронтации. Несмотря на то, что все потуги Кремля восстановить хоть некое подобие СССР оказались фикцией, его пропагандисты и штатные писаки постоянно выставляют Россию в плохом свете, стараясь изо всех сил создать “привлекательный” образ тоталитаризма. В то же время Москва провоцирует конфликты с Западом на всех возможных направлениях.

Добрососедские отношения Путин ни за что не хочет устанавливать с Украиной, поскольку российские политические элиты видят ее только как часть “русского мира”. Конечно, на правах вассальной провинции.

В то время, когда Москва постоянно заявляет о своем невмешательстве в дела Украины и других бывших советских республик, она давит на них на всех “фронтах” и пытается выращивать там пророссийские элиты. А в случае с Украиной – это еще и российско-украинский фронт войны в Донбассе, который коварно пытаются выдать за “гражданскую войну”.

Время от времени темники для политических пропагандистов путинских идей меняются. Однако неизменными остаются тезиса о том, что, мол, “настоящая Россия” – СССР – распалась в 1991 году, а все дальнейшие проблемы как Российской Федерации, так и постсоветского пространства – это лишь следствие этого распада. Поскольку российское государство существует тысячу лет, и за время этого исторического пути россияне расселялись на тысячи километров на восток, север и юг.

По мнению российских шовинистов, Россия никогда не была колониальной империей, а расширение территории и присоединения других народов стало объективным процессом роста российского народа и его государства. Они почему-то считают, что народы, которые входили в Россию, сохраняли свои земли, культуру и уклад, а огромное евразийское государство обеспечивало им мирную жизнь, исключая войны с соседями, и прогресс. Поэтому, как утверждают имперцы, распад СССР был не просто геополитической катастрофой, в первую очередь он был трагедией для русского народа, искусственно и несправедливо разделенного. Идеологическая база, которую Кремль подводит под идею необходимости “собирания” назад “исторических русских земель”, не оставляет ничего другого, как возвращать эти потерянные земли силой. Как мы это видим в случае аннексии Крыма и попытки военным путем забрать всю территорию Донбасса.

Все это у них называется переходом от отстраненного наблюдения к активному вмешательству в процессы, происходящие на соседних территориях, которые несут “непосредственную угрозу” России, работая на опережение. Это стало аксиомой и идеологией России времен Путина, которая не видит для себя иного пути, как возродиться в своей “имперской мощи”. Кремль абсолютно не интересует, что Украина и другие постсоветские государства выбрали для себя совсем другой путь, а все эти шовинистические проекты Москвы их совсем не привлекают.

То, что Российская Федерация сможет им предложить в “возрожденном СССР” – не что иное, как быстрое уничтожение национальной идентичности, потеря языка и культуры. А главное – потеря суверенитета над своими территориями. Их Россия заселит выходцами из Сибири и других своих северных регионов, быстрыми темпами меняя демографическую ситуацию, как это мы наглядно можем наблюдать на примере оккупированного уже седьмой год Крыма.

Однако геополитические прихоти Путина натолкнулись на яростное сопротивление со стороны Украины, на что в Кремле явно не ожидали. И Запад не дал путинистам “индульгенцию на колонизацию”. Несмотря на то, что в России молодые поколения воспитывают в ненависти ко всему западному и к своим ближайшим соседям, неспровоцированная агрессия и военные вторжения в Украину и Грузию не принесли желанной стабильности. Напротив, Россия оказалась в зоне “геополитической турбулентности”, которая грозит ей не только потерей когда-то добытых позиций на международной арене, но и распадом государства, искусственно собранном из территорий колонизированных силой народов и народностей.

Путин по своей воровской ментальностью считал, что он сможет делать в Украине все, что угодно, объясняя миру: это наше внутреннее дело, не вмешивайтесь, мы сами между собой разберемся, потому что мы – “один народ”. А мировое сообщество будет просто наблюдать за вопиющим нарушением международного права, молча соглашаясь со всем тем, что ей рассказывают из Москвы.

Интересно, почему в Кремле не хотят проанализировать исторический опыт распада Британской империи или потери Францией своих колонном? Ведь у них не хватало сил, чтобы эти колонии удерживать, и они были вынуждены от них отказаться. Путин просто не понимает, что с той численностью населения, которая есть на сегодня, Российская Федерация уже не способна удерживать на только “новейший СССР”, о котором так мечтают кремлевцы, но и все те многочисленные автономные республики и края, которые пока еще находятся в ее составе.

Времена изменились, однако в РФ не хотят об этом и слышать. Все эти безумные идеи о восстановлении “исторической России” не дают ее соседям иного выбора, чем как можно дальше и быстрее от нее дистанцироваться. Россия, как всегда, нарушает достигнутые ранее договоренности, стараясь их переписать. В декабре 1991 года в Беловежской пуще было четко решено, что все бывшие республики СССР будут независимыми государствами. Поэтому нужно этого придерживаться и уважать выбор и волю своих соседей. Москва же хочет действовать нахрапом, отвергая все дипломатические нормы и сознательно нарушая все международные законы.

Россия украла у Украины историю и пытается убедить украинцев, что они “русские”. Она не может жить без постоянных “демографических вливаний” из Украины, как это было до 1991 года. Она не может жить без украинских ученых и инженеров, конструкторов и высококвалифицированных рабочих, без подготовленных кадров на строительстве сложных объектов, которые самостоятельно не способна освоить. Украина давала Советскому Союзу импульс развития, и Путин это прекрасно понимает. Именно поэтому он и хочет втянуть нас в новую империю, создание которой без очередного порабощения украинского народа невозможно.

Нужно признать, что позиция руководства Украины, подкрепленная результатами референдума о независимости от 1 декабря 1991 года, подтолкнула российское руководство, которое боялось остаться в “обновленном” союзе с азиатскими республиками, а также личная неприязнь Бориса Ельцина к первому президенту СССР Михаилу Горбачеву, к Беловежскому меморандуму о ликвидации союзного договора. В то время другого легитимного способа у Ельцина устранить Горбачева от власти не было. Поэтому он воспользовался шансом, которой предложила ему история. Возможно, он надеялся, что все это ненадолго и новые независимые государства в ближайшее время сами начнут проситься в состав обновленного союза, поняв, что самостоятельно жить они не способны. Но этого всего не произошло, и теперь Путин решил ускорить процесс “собирания земель”, которые Россия почему-то считала своими “историческими территориями”.

Возможно, эту историческую путинскую мечту можно реализовать в несколько иной способ. Например, к 30-летию со времени развала Советского Союза переименовать Российскую Федерацию на СССР и от этой “победы” получать большое удовольствие. Музыку гимна бывшего СССР в России уже вернули, почему бы им опять не пойти подобным путем?

Ну и живите дальше в своем СССР, но других не тяните за собой. Ведь все народы, которым “повезло” находиться в составе Советского Союза, в любом случае возвращаться туда не хотят. Так как это было террористическое государство, которое исповедовало террористическую идеологию не только со времен Ленина, а значительно раньше. Со времен “собирателей русских земель” Ивана Грозного, Петра I и Екатерины II.

Когда мы говорим о преступной идеологии коммунизма или нацизма, здесь необходимо сделать ссылку на то, что современная путинская идеология – “есесеризм” – не является ничем лучше. Поэтому “есесеризм” – маниакальную тягу к восстановлению тоталитарной империи СССР – нужно приравнять к коммунизму и нацизму, а за его пропаганду ввести уголовную ответственность. Призывы к восстановлению СССР являются ничем иным, как призывами к ликвидации Украинского государства.