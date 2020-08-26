Почему Зеленский не отрицает выборы в Беларуси. Три главные угрозы и последствия для Украины

Минские протесты на днях вспыхнули с новой силой. Президент Украины Владимир Зеленский поделился своим взглядом на решение белорусского кризиса, посоветовав Александру Лукашенко все же провести повторные выборы: и людей успокоить, и снять вопрос о нечестной победе.

В Беларуси такой совет назвали "заезженным" и, мягко говоря, рекомендовали заняться своими внутренними проблемами. С того момента дипломаты двух государств столкнулись лбами. Но позиция Украины продолжает быть мягкой...

О том, что останавливает Зеленского официально не признать выборы в Беларуси, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сохранить отношения

С самого начала протестов против Лукашенко главным тезисом украинского МИДа стало "сохранение дружеских отношений". Даже когда Евросоюз не признал выборы в Беларуси, украинские дипломаты тонко сыграли. МИД поддержал страны ЕС, заявив, что "в общем разделяет позицию", но не озвучил своей собственной.

Протесты в Беларуси не утихают

На вопрос OBOZREVATEL, почему мы не заявили о непризнании выборов, собеседник в МИД пояснил: "Мы присоединились к заявлению Евросоюза". Разница только в том, что в ЕС выборы оценили как сфальсифицированные на саммите в Брюсселе и приняли соответствующее решение, а украинская позиция так и осталась всего лишь озвученной без четкой формулировки.

Тем временем, в парламенте также подготовили заявление о солидарности с позицией стран ЕС. Народный депутат Алексей Гончаренко даже предложил принять постановление о признании выборов в Беларуси нелегитимными. Однако необходимых 150 подписей для рассмотрения документа никто не собрал, а в президентской фракции даже не видят смысла голосовать за такие решения.

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии OBOZREVATEL пояснила, что голосование будет только политической оценкой событий.

"В международном праве нет такого понятия, к примеру, если две трети стран признает выборы нелегитимными, то этот президент или орган нелегитимен. Условно говоря, это была бы скорее политическая оценка, которая ни на что не влияет. В целом, наша фракционная позиция в этом случае - ждать решения президента и МИД", – отметила она.

Даже без заявления о нелегитимности выборов в Беларуси, Украине тяжело оставаться нейтральной. Первым недружественным жестом от Лукашенко было освобождение "вагнеровцев". Затем руководство Украины обвинили в призывах провести в стране перевыборы, а Зеленского – в финансировании протестов. В ответ на это МИДу пришлось отозвать посла Украины в Беларуси для оценки перспектив дальнейших отношений.

Геополитическая угроза

Как рассказал OBOZREVATEL источник, близкий к Офису президента, позиция Украины формировалась по мере развития событий в Беларуси. Так, ранее ОП называл провокационными обвинения в том, что Украина призывала провести новые выборы.

Владимир Зеленский заявляет, что Украина не будет вмешиваться в выборы в Беларуси

"Украина не вмешивается в решение вопросов о выборах или чьей-то победе на них", –заявляли там. В последнем же интервью Euronews Зеленский подчеркивает, что именно выборы помогли бы успокоить волнения народа.

"Я бы точно сказал: через месяц – новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели – я всех бы пригласил, всех. И сказал бы народу Беларуси: пожалуйста, выбирайте. И после такого результата не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен. Если бы Александр Григорьевич победил, он бы победил. А если победил бы кто-то другой, значит кто-то другой. Но всё было бы спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю", - заявил он.

По словам источника, в Офисе президента тем не менее не рассматривают вариант официально признать Лукашенко нелегитимным или не признать результаты выборов, ухудшение отношений с соседним государством может только навредить Украине.

"Нет смысла это делать. Зачем ссориться с соседом, который и так имеет много проблем? Беларусь обратилась за помощью к России, вмешательство Кремля могло бы нанести большой вред как Беларуси, так и Украине. Мы никоим образом не должны эскалировать проблемы для нашей же безопасности. Президент постоянно следит за ситуацией, чтобы Беларусь не превратилась в дополнительную геополитическую проблему", – говорит инсайдер.

Об угрозе для Украины заговорил и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, заметив, что дальнейшее укрепление позиций России не отвечает интересам нашего государства. "У нас очень протяженная граница с Беларусью, и мы должны понимать, что по крайней мере эта часть границы будет оставаться для нашей страны безопасной", – заявил Кулеба на брифинге.

По словам главы парламентского комитета нацбезопасности и обороны Александра Завитневича, сама ситуация в Беларуси уже влияет на Украину, т.к. страны являются и экономическими партнерами, а в случае эскалации угроза усиливается.

"Уже сейчас понятно, что Кремль очень хорошо подготовился к выборам в Беларуси и ход событий может быть разным, ведь из официальных сообщений мы слышим о возможном активном привлечении РФ к урегулированию ситуации. Если начнутся более масштабные конфликты, это станет угрозой для всего региона, такую ситуацию надо оценивать шире. Поэтому мы понимаем насколько важна независимость политического руководства Беларуси от Москвы", - отметил он в комментарии OBOZREVATEL.

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Минские переговоры

Спокойная ситуация в Беларуси важна и для минских переговоров о ситуации на Донбассе. Помимо избиений протестующих на улицах, проблемой является и потеря Лукашенко заявленной позиции "независимого посредника". В комитете внешней политики Верховной Рады уже предлагают варианты, куда можно перенести встречи Трехсторонней контактной группы.

"Некоторые называют европейские страны. Не думаю, что это оптимальный вариант. Страны Европы применяют против РФ санкции, поэтому вряд ли будут восприниматься Россией как нейтральные площадки. Оптимальным местом для переноса мирных переговоров, по моему мнению, могла бы быть Турция", - предположил нардеп Богдан Яременко.