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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Все статьи автора

Як зупинити "війну" на водоймах: вже 379 людей, серед них 42 дитини, потонули у цьому році

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Така сумна статистика від ДСНС.

Більшість смертельних випадків спричинені купанням з порушенням безпеки, зокрема на необлаштованих місцях та у нетверезому стані.

Обурює мене не лише безвідповідальність і недисциплінованість наших людей, а передовсім бездіяльність поліції та місцевої влади!

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Нагадаю, що у відповідності до запропонованого мною і ухваленого ВР Закону заборонено продаж і розпивання спиртних напоїв на пляжах, крім спеціально відведених для цього місць.

А де можна побачити діяльність розрекламованого Пляжного патруля і муніципальних варт?

Переконаний, що всі уповноважені структури та й кожен із нас мусить зробити все, щоб зупинити "війну" на водоймах України!

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Автор
Микола ТоменкоМикола Томенко
Место
Украина
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