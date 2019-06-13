Така сумна статистика від ДСНС.

Більшість смертельних випадків спричинені купанням з порушенням безпеки, зокрема на необлаштованих місцях та у нетверезому стані.

Обурює мене не лише безвідповідальність і недисциплінованість наших людей, а передовсім бездіяльність поліції та місцевої влади!

Нагадаю, що у відповідності до запропонованого мною і ухваленого ВР Закону заборонено продаж і розпивання спиртних напоїв на пляжах, крім спеціально відведених для цього місць.

А де можна побачити діяльність розрекламованого Пляжного патруля і муніципальних варт?

Переконаний, що всі уповноважені структури та й кожен із нас мусить зробити все, щоб зупинити "війну" на водоймах України!

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