Відповідаючи на гостре питання глядачки, принагідно нагадав, що "95 квартал" привів Порошенко, Кононенко, Березенко, Пашинський, Гонтарєва, Гелетей і всі ті люди, які вдягали вишиванки й по три рази на день кричали "Слава Україні", а потім ЦИНІЧНО РОЗКРАДАЛИ КРАЇНУ. Так от, це вони привели "квартал". Не я привів і не Гриценко. Ми хотіли, щоб країною керували люди компетентні, чесні й порядні.
Володимир Зеленський
А концепція Порошенка була дуже проста: вкинути декілька мільйонів на брудну рекламу проти Гриценка, Тимошенко та інших кандидатів. Вони вважали, що "клоуна і наркомана", як вони його називали, в другому турі переможуть, тому спеціально його туди завели, а потім взяли і програли на 50%.
Тому всім, у кого ще залишились питання, пропоную завітати в офіс Порошенка. Там сидить друг Черновецького Березенко, йому можете розповісти як їхня геніальна схема допомогла Зеленському стати президентом України.
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