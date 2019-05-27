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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Все статьи автора

Як депутати свою недоторканність захистили

4.5тЧитать материал на украинском

Сьогодні зайшла мова про зміни до Конституції і зокрема про скасування депутатської недоторканності та інших змін до Конституції.

Відкрию депутатам і Президенту страшну правову таємницю - стаття 149 Регламенту прямо забороняє розглядати питання про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції на останній сесії строку її повноважень.

Депутатська недоторканність

Депутатська недоторканність

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З огляду на Указ Президента про дострокове припинення повноважень ВР та проведення виборів 21 липня, нині депутати працюють на останній сесії строку своєї діяльності.

Отож, тактика затягування розгляду питання про депутатську недоторканність дала свій результат.

Нагадаю, що у відповідності з ухваленою постановою ВР питання скасування депутатської недоторканності мусило бути розглянуто ще в листопаді 2018 року.

І ВР на чолі з Парубієм обіцяла і брехала останній рік про готовність з дня на день розглянути це питання.

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Саме тому, переконаний, що всі депутати, які не підтримали скасування депутатської недоторканності не мають морального права знову балотуватися до ВР!

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Автор
Микола ТоменкоМикола Томенко
Место
Украина
Тег
Депутатская неприкосновенность
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Нонаме Нонаме
Нонаме Нонаме
Показательно, что статьи на украинском языке почти не содержат комментариев. К чему бы это?
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1
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Guðannar Vindur
Guðannar Vindur
Нонаме Нонаме, ПНХ
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Grich Lara
Grich Lara
Та невже ви всі думаєте,що коли не буде недоторканності,то зразу ж згине корупція,наївні люди
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Grich Lara, корупція не зникне, але повага до депутатів та їх самоповага виростуть, а це, в свою чергу, приведе до поліпшення якісного складу ВР.
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