Сьогодні зайшла мова про зміни до Конституції і зокрема про скасування депутатської недоторканності та інших змін до Конституції.

Відкрию депутатам і Президенту страшну правову таємницю - стаття 149 Регламенту прямо забороняє розглядати питання про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції на останній сесії строку її повноважень.

Депутатська недоторканність 5 канал

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З огляду на Указ Президента про дострокове припинення повноважень ВР та проведення виборів 21 липня, нині депутати працюють на останній сесії строку своєї діяльності.

Отож, тактика затягування розгляду питання про депутатську недоторканність дала свій результат.

Нагадаю, що у відповідності з ухваленою постановою ВР питання скасування депутатської недоторканності мусило бути розглянуто ще в листопаді 2018 року.

І ВР на чолі з Парубієм обіцяла і брехала останній рік про готовність з дня на день розглянути це питання.

Саме тому, переконаний, що всі депутати, які не підтримали скасування депутатської недоторканності не мають морального права знову балотуватися до ВР!

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