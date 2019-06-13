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Микола Томенко
Микола Томенко
Громадський та політичний діяч України, лідер Громадського руху "Рідна країна"Все статьи автора

В парламенті краще патріотичні, але непрофесійні АТОвці, ніж професійні танцівниці та сутенери

1.7т

Я переглянув доступні списки кандидатів в депутати від партій. Між іншим, більшість досі їх приховує, оскільки ведуться торги за місця.

Я зробив висновки і скажу мабуть неприємну річ: для мене в парламенті менше зло патріотичні, але непрофесійні атошники, ніж професійні сутенери і танцівниці.

Якщо ви все життя думали про країну, їздили в зону ведення бойових дій і готові були життя віддати, вас ще можна навчити закони писати, бо патріотизм і любов до України у вас є.

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Якщо ви все життя займалися речами, які не мають жодного відношення до країни і думок про суспільство у вас досі не було, я не вірю, що така людина буде щиро дбати про інтереси країни.

До таких кандидатів, особливо які йдуть по столичних округах, у мене є питання: де ви були тоді, коли нещадно забудовували Київ? Чому ви не захищали тоді інтереси киян? Все життя ви ходили по тусовках і п’янках, а тепер ви будете ходити по тусовках і п’янках з думкою про Україну? Вибачте, я в таку історію не вірю.

В Європі ще з школи готують управлінців, а ми така спеціальна нація, яка шукає їх по клубах і барах.

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Автор
Микола ТоменкоМикола Томенко
Место
Украина
Тег
Верховна Рада України
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Доставало Федор
Доставало Федор
Необходимо возродить старые традиции когда правом голоса обладали исключительно те кто брал меч и становился в строй для обороны своей земли, города и народа. Они четко понимали, что от их решения зависит их жизнь и свобода и решения были взвешенные, а сейчас якесь падло ховалось от защиты своей земли и народа, который на ней живет имеет наглость решать судьбу этого народа и этой земли. Так быть не должно.
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Когда то существовал тарифно - квалификационный справочник , где было чётко расписано кого можно назначить на какую должность . Сейчас деятельность депутатов и даже президента не ограничена никакими проффесиональными рамками . Избирателям нужно хорошо подумать кому отдать свой голос , патриоту без опыта в законотворчестве или артисту с опытом игры на сцене .
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